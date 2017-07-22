Надежный поставщик информации по имени ALumia опубликовал тизер, демонстрирующий интерфейс нового облачного сервиса Microsoft Cloud PC. Об этой разработке давно ходят слухи. Однако Microsoft до сих пор упорно хранит молчание о ее существовании.
В частности, многие эксперты ожидали, что анонс или хотя бы краткое упоминание Microsoft Cloud PC прозвучит на недавнем мероприятии Microsoft, которое состоялось 24 июня. Однако в компании не проронили ни слова об этом.
По слухам, которые ходят вокруг Microsoft Cloud PC, это будет сервис виртуальных рабочих столов Windows 11 под кодовым названием Deschutes. Он будет запускаться как инстанс в облаке Azure. Пользователь сможет получить Рабочий стол в стиле Windows 11, изображение которого опубликовал ALumia.
Новое решение позволит получить более высокий уровень безопасности, а также перемещаемый Рабочий стол, который можно раскрывать без изменений на разных машинах. Пользователь сможет также не беспокоиться об обновлении оборудования, потому что все операции по обслуживанию возьмет на себя поставщик услуги.
Как видно из тизера, Microsoft Cloud PC будет работать через браузер. Пользователи смогут выбирать нужный им инстанс (экземпляр). Предположительно, они будут сохранять свои состояния и конфигурацию.
Поскольку анонса Microsoft Cloud PC на июньском мероприятии не состоялось, теперь эксперты ждут, что он может произойти на Microsoft Inspire, который состоится 14-15 июля.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".