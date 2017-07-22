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Qualcomm планирует разместить производство Snapdragon 895 Plus в TSMC взамен Samsung

05 июля 2021, 18:10




Популярный ликер Ice Universe, хорошо известный своими достоверными слухами о бизнесе Samsung, сделал неожиданное объявление через Twitter. Он заявил, что Qualcomm планирует отказаться от размещения заказов в Samsung на производство будущего процессора Snapdragon 895 Plus на базе 4-нм техпроцесса. Qualcomm планирует разместить производство Snapdragon 895 Plus в компании TSMC.

В то же время Samsung не планирует отказываться от производства «обычных» версий Snapdragon 895 на мощностях Samsung. Они также будут производиться там по 4-нм технологии.

Qualcomm планирует разместить производство Snapdragon 895 Plus в компании TSMC


Отличие Snapdragon 895 Plus от 895 состоит в том, что первый выпускается с фабричным установками разгона по тактовой частоте.



Замена производителя скорей всего объясняется особенностями загрузки производственных мощностей или планируемыми темпами производства, когда размещение заказа на одной площадке может привести к смещению сроков выпуска. Хотя детали спецификации на данном этапе неизвестны, один из экспертов полагает, что Samsung использует собственную 5-нм технологию «полупроводникового литья», на базе которой будет осуществлен переход к нормам 4 нм. Она отличается от 4-нм техпроцесса, который планирует использовать TSMC.

Как и в предыдущие годы, Qualcomm может анонсировать Snapdragon 895 в декабре, а через шесть-семь месяцев после этого выйдет Snapdragon 895 Plus, считают эксперты. По мнению Ice Universe, Qualcomm планирует выпустить Snapdragon 895 Plus в конце 2022 года.



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