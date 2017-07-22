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Слухи: размер катушки индуктивности в iPhone 13 существенно увеличится

05 июля 2021, 20:33




Как сообщает Макса Вайнбаха, Apple планирует существенно нарастить размер катушки индуктивности, размещаемой на тыльной стороне устройства под кожухом. Изменения появятся уже в будущей линейке смартфонов iPhone 13.

Цель наращивания размеров катушки состоит в том, чтобы увеличить мощность зарядки, а также реализовать функцию беспроводной обратной зарядки у будущей модели. Отмечается, что в случае увеличения размера катушки появится также возможность поднять эффективность управления процессом выделения тепла, которое неизбежно выделяется при зарядке.

Слухи: размер катушки индуктивности в iPhone 13 существенно увеличится


Вайнбах ранее сообщал, что iPhone 2021 года будет использовать более сильные магниты в системе MagSafe. Этот слух не противоречит новому об увеличении размера катушки.

Возможность реализации обратной беспроводной зарядки пока названа только как предположение. По мнению Вайнбаха, увеличенный размер катушки создает предпосылки для построения эффективной схемы обратной беспроводной зарядки. Она позволит заряжать устройства, совместимые с беспроводной зарядкой, такие как AirPods. Для этого достаточно будет поднести наушники к задней панели iPhone 13.

Слухи о появлении в iPhone обратной беспроводной зарядки ходили и раньше, но в феврале Марк Гурман из Bloomberg заявил, что для реализации обратной беспроводной зарядки в iPhone в «ближайшем будущем» пока нет никаких оснований.

В то же время ранее в этом году было обнаружено, что во всех заявках на сертификацию моделей линейки iPhone 12 в FCC указывалось, что они предоставляют возможность обратной беспроводной зарядки для других устройств, таких как AirPods (второе поколение), AirPods Pro или более новые модели Apple Watch. Apple до сих пор воздерживалась от дачи каких-либо официальных комментариев по этой теме.

Совсем недавно Bloomberg также сообщил, что Apple планирует использовать обратную беспроводную зарядку для iPad Pro следующего поколения в 2022 году. Поскольку обратная беспроводная зарядка значительно разряжает аккумулятор устройства, упоминание iPad Pro, оснащенного достаточно мощным аккумулятором, не вызвало кривотолков.



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