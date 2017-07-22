На рынке Германии наблюдается существенное падение цен на топовые графические карты NVIDIA Ampere и AMD RDNA2, сообщает издание Videocardz со ссылкой на исследование немецкого рынка, проведенного компанией 3DCenter. В исследовании использовались данные ежемесячных ответов, собранные по 10 розничным магазинам электроники в Германии.
С одной стороны, согласно собранной статистике, текущие цены на графические карты все еще превосходят рекомендованные в среднем на 53%, отмечает Videocardz. Поэтому пока рано говорить, что рынок пришел к нормальному равновесному состоянию.
В то же время, отмечают исследователи, в настоящее время наблюдается существенное снижение цен (по данным 3DCenter). Они оценивают нынешний уровень цен как самый низкий из расчета, начиная с февраля этого года, когда произошел резкий скачок цен на графические карты.
Более того, отмечается, что на прилавках магазинов появились новые топовые модели графических карт серий RTX 3060 Ti и Radeon RX 6800, чего не наблюдалось уже на протяжении довольно продолжительного времени.
По мнению экспертов, возврат к нормальному ценообразованию может занять несколько недель, поскольку розничные продавцы и дистрибьюторы навряд ли захотят резко снижать цены до рекомендованного уровня, чтобы исключить появления в отчетности падения доходов при росте предложения.
Цены на графические карты (январь-июль 2021 г.). Источник: 3DCenter
С другой стороны, отмечает издание, есть и другие исследования.
Например, оценку рынка цен на графические платы провели исследователи с сайта PCPartPicker. По их результатам, никакого резкого снижения цен у крупных розничных продавцов сейчас не наблюдается. Отмечается, что стабильные цены наблюдаются особенно у тех продавцов, которые активно проводят сетевые закупки (BestBuy/Newegg/Amazon и т.д.).
Для иллюстрации они приводят следующие графики для RTX 3060 и RX 6800 XT, соответственно.
Цены на RTX 3080, Источник: PCPartPicker
Разница в оценках рынка, по мнению экспертов Videocardz, связана с тем, что разные исследователи по-разному считают ценовые показатели. Если 3DCenter берет цены из каталога, то PCPartPicker принимает во внимание все действующие рекламные акции (купоны, скидки и пониженные расходы на доставку).
Цены на RX 6800 XT, Источник: PCPartPicker
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