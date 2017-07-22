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Видеоролик с Samsung Galaxy Watch 4 Classic раскрыл красоту новой модели умных часов

06 июля 2021, 13:01




Эван Бласс, популярный искатель утечек под ником @evleaks, опубликовал прекрасное видео с 3D-анимацией новой модели умных часов Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Их выпуск запланирован на август этого года.

Видеоролик с Samsung Galaxy Watch 4 Classic раскрыл красоту новой модели умных часов


Как отмечают эксперты, в ролике подтверждены основные особенности новой модели умных часов Samsung, о которых сообщалось ранее: их дизайн и набор функций. Одна из наиболее ярких особенностей - переход на работу под управлением ОС Wear, разработанной на базе Android, взамен прежнего выбора ОС Tizen - разработки Samsung.



В небольшом ролике, опубликованном Эваном Блассом, дополнительно показаны детали оформления и использования новых часов. Например, показан дисплей круглой формы Galaxy Watch 4 Classic, который явно изготовлен на уровне технологии Super AMOLED. Его окаймляет вращающийся безель. Часы предусматривают наличие съемного силиконового ремешка. Есть предположение, что они поддерживают подключение к мобильному интернету через канал LTE.

Умные часы Watch 4 Classic окажутся доступны в трех цветовых вариантах оформления: черном, серебристом и белом. Интерфейс часов будет предложен в двух цветовых вариантах.

Видеоролик с Samsung Galaxy Watch 4 Classic раскрыл красоту новой модели умных часов


Samsung Galaxy Watch 4 Classic поддерживают множество различных функций, которые работают с использованием всевозможных датчиков. Они имеют в своем распоряжении акселерометр, барометр, гироскоп, GPS-датчик, пульсометр, трекер сна и ряд других элементов. Такие часы необходимы тем, кто заботится о своем здоровье и занимается фитнесом.

Видеоролик с Samsung Galaxy Watch 4 Classic раскрыл красоту новой модели умных часов


Модель Galaxy Watch 4 Classic также соответствует требованиям стандарта MIL-STD-810G на защищенность от падания и защищена от пыли и воды в соответствии со стандартом IP68. Это служит серьезным преимуществом на фоне конкурентов, особенно при использовании на открытом воздухе. Будет доступна поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi и беспроводная зарядка Qi.



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