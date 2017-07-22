Популярный искатель утечек новых технологий на рынке смартфонов, известный под ником Digital Chat Station, сообщил, что в последнее время китайская компания OPPO вкладывает значительные финансовые средства в развитие технологий фото и видео. Она собирается предложить рынку ряд новых, интересных функций, что должно произойти в скором будущем.
По всей видимости, амбиции OPPO выходят за рамки существующих функций. Это могло заставить ее сделать другой шаг и предоставить крупные вложения в развитие собственных процессорных технологий. Digital Chat Station сообщает, что OPPO ведет разработку собственного сигнального процессора (ISP), что позволит ей реализовать намеченное.
В этом просматривается аналогия с Xiaomi, которая уже объявила о разработке собственного ISP-чипа Surge C1. Он уже нашел применение в первом складном смартфоне компании - Mi MIX Fold.
Где ведется разработка ISP-чипа для смартфонов OPPO и какие наработки были использованы для этого R&D проекта? Об этом практически ничего неизвестно. Нет также информации о том, когда он появится и в каком смартфоне дебютирует.
В то же время эксперты уже высказали предположение, что первенцем может стать новая серия смартфонов OPPO Find X4 (или Find X5).
Ряд экспертов сделали также другое предположение, заявив, что первым аппаратом с новым чипом может стать одна из моделей OnePlus. После того, как OPPO и OnePlus объединились, последняя теперь планирует присутствовать на рынке как суббренд Oppo и выступать как разработчик флагманских линеек OPPO. Использование сильной камеры и наличие богатого набора фото- и видеофункций является для таких моделей обязательным требованием. Если выбор падет именно на OnePlus, то дебют ISP-чипа Oppo может произойти с выходом модели OnePlus 10.
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