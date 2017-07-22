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В Индии появились ваучеры Paytm Postpaid Mini для оплаты мелких услуг

06 июля 2021, 14:57




Индийская компания Paytm, занимающаяся разработкой технологий в области финансов и внедрившая в стране одноименную цифровую платежную систему, заявила о дополнении финансовой услуги «Купи сейчас, заплати позже» (Buy Now, Pay Later) новой постоплатной платежной опцией, получившей название Paytm Postpaid Mini.

Новая система позволяет получить ваучеры на мгновенную оплату той или иной услуги. Размер ваучера имеет небольшой номинал - от 250 до 1000 рупий (от 250 до 1000 руб.). С его помощью можно оплатить счета за мобильный телефон, различные услуги, например, за доступ к цифровому телевидению, купить бензин, оплатить счета за электричество и воду и многое другое.

В Индии появились ваучеры Paytm Postpaid Mini для оплаты мелких услуг


Услуга Postpaid Mini была запущен в партнерстве с местной финансовой группой Aditya Birla Finance Ltd. На получаемый ваучер распространяется 30-дневный период погашения, не предусматривающий комиссии (0%).

За подключение услуги будет взиматься небольшая разовая плата. Со слов Paytm, она будет минимальной и будет взиматься с целью развития удобной услуги. Ни регулярных ежегодных платежей, ни платы за активацию не предусмотрено.

В настоящее время услуга Paytm Postpaid доступна в более чем 550 городах Индии. Она принимается к оплате на бензоколонках, в аптеках, в сетевых торговых точках, таких как Reliance Fresh, Apollo Pharmacy и т.д., а также в онлайн- и офлайн-магазинах по всей Индии.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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