В последней предварительной сборке Windows 11 был обновлен интерфейс «Синего экрана смерти» (BSOD). В Microsoft посчитали, что эпоха Windows с его синевой закончилась, и теперь наступает новый, «черный» период. Его признаком становится «Черный экран смерти».
«Синий экран смерти» (BSOD) был включен в состав Windows с самого начала - с момента выпуска Windows 1.0 в 1985 году. За эти годы он претерпел различные изменения. В нем появлялись коды ошибок, «грустная мордашка», а совсем недавно стали выдаваться QR-коды.
Начиная с Windows NT 3.1-4.0, на «синем экране смерти» выводились списки загруженных драйверов, которые использовались в момент выявления фатальной ошибки. Наверху страницы отображался код ошибки.
Значительные изменения произошли в BSOD, начиная с версии Windows 2000: список драйверов был удален, в тексте появились рекомендации для пользователей.
В Windows XP код ошибки был смещен вниз, что, видимо, отражало, малоинформативность этой информации для пользователей. Одновременно стал использоваться шрифт Lucida Console без сглаживания, который в более поздних версиях был заменен на шрифт Consolas.
В предварительной версии Windows 8, выпущенной в сентябре 2012 года, был обнаружен новый дизайн. Вместо отображения детальной технической информации об ошибке стали применять упрощенный подход, не дававший практически никакой информации пользователям о причине неудачи: только грустный смайлик и сообщение о необходимости перезагрузки. По слухам, это было сделано из соображений реальной практики: большинство пользователей не вдавались в подробное прочтение описания ошибки и просто нажимали на кнопку перезагрузки или отключения питания. Считалось, что старый вариант экрана с описанием ошибки слишком сильно пугал людей.
В одном из обновлений Windows 10 на экран BSOD был добавлен QR-код. Это произошло в 2016 году. При его сканировании на сайт Microsoft отправлялось сообщение с информацией об ошибке.
После этого начались «цветные эксперименты». Сначала в предварительных сборках Windows 10 вместо синего экрана появляется «зелёный экран смерти», теперь в предварительной сборке Windows 11 экран смерти сменил цвет на чёрный.
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