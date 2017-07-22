Выступая на выставке ISC 2021, технический директор суперкомпьютерного центр Pawsey в Австралии Уго Варетто сообщил, что этот Национальный центр высокопроизводительных вычислений, который развивается на средства Правительства страны, собирается построить суперкомпьютер Setonix. Его вычислительная мощность будет сформирована из более чем 200 000 процессорных ядер AMD Milan и более 750 графических процессоров AMD Mi-Next.
Возможно, эта новость не была бы настолько громкой, если бы Уго Варетто ни добавил, что каждый из установленных графических процессоров будет иметь в распоряжении 128 Гбайт памяти. Общий объем системной памяти превысит 548 Тбайт.
На возведение суперкомпьютера было выделено 70 млн долларов. Его планируется использовать для сбора данных, их визуализацию, управление жизненным циклом и совместной работы.
Суперкомпьютер Setonix Национального центра Pawsey. Источник: Уго Варетто
Как уже было отмечено, ускорители вычислений AMD Instinct MI200 следующего поколения (MI-Next), которые и найдут применение в Setonix, будут обладать беспрецедентным объемом памяти. Новый продукт станет крупнейшим в мире суперкомпьютером из числа когда-либо созданных, выстроенных на базе графических процессоров AMD.
Благодаря оснащению чиплета Aldebaran 128 Гбайт памяти типа HBM2 в распоряжении каждого блока графической обработки будет в четыре раза больше памяти, чем было возможно разместить раньше при использовании AMD Instinct MI100.
AMD пока не подтвердила спецификацию графического ускорителя Instinct MI200. Согласно утечкам, в полной комплектации графический чиплет Aldebaran использует 128 вычислительных блоков.
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