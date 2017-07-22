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Pegatron и Foxconn будут собирать iPhone 13 mini, но объемы выпуска сокращены

06 июля 2021, 20:02




Тайваньский производитель Pegatron останется основным сборщиком младших 5,4-дюймовых моделей iPhone mini и также будет выполнять часть заказов на сборку 6,1-дюймовой модели iPhone 13. Объемы выпуска в обеих категориях будут поделены с Foxconn, сообщает издание DigiTimes.

Смартфон iPhone 13 mini станет в этом году последней моделью с «малой» диагональю 5,4 дюйма, которые Apple намерена выпустить в флагманской линейке. По слухам, Apple планирует отказаться от этой диагонали в будущем из-за плохих продаж смартфонов с таким размером. Надежность источников указывает на то, что это предположение может быть правдой, и Apple не планирует выпускать 5,4-дюймовый iPhone 14 mini. Линейка mini-моделей завершится выпуском iPhone 13 mini.

Pegatron и Foxconn будут собирать iPhone 13 mini, но объемы выпуска сокращены


По словам аналитика Минг-Чи Куо, в 2022 году Apple собирается предложить взамен два 6,1-дюймовых смартфона iPhone и две 6,7-дюймовые модели iPhone. Для ясности: компания намерена выпускать в будущем две модели - «стандартный» iPhone 14 и «увеличенный» iPhone 14 Pro. Обе модели будут выпускаться в двух размерах: 6,1 и 6,7 дюймов.

Тайваньская компания Pegatron является вторым по объему сборщиком по сборке iPhone после Foxconn. В конце 2020 года советом директоров компании был одобрен план на строительство первого завода по производству iPhone в Ченнаи, Индия. Объем инвестиций оценивался в 150 млн долларов. В феврале 2021 года компания выкупила права на землю для строительства завода, потратив на это 14,2 млн долларов.

Apple и ранее сотрудничала с Pegatron по сборке iPhone. Но в ноябре 2020 года Apple приостановила свое партнерство, обнаружив, что Pegatron скрывала нарушения трудового законодательства в рамках программы привлечения студентов.

Apple назначила тогда испытательный срок, в течение которого Pegatron должна была исправить ситуацию. По всей видимости, Pegatron выполнила условия.

В то же время отмечается, что объем заказов на iPhone mini значительно сократился в этом году из-за более низких, чем ожидалось, продаж iPhone 12 mini.

Основным сборщиком «стандартной» модели iPhone 13 останется Foxconn, а Pegatron, вероятно, получит лишь небольшую часть заказов. Согласно источникам DigiTimes, китайская компания Luxshare также станет одним из партнеров Apple по производству iPhone в этом году.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона POCO X3 Pro. POCO X3 NFC стал одним из лучших смартфонов прошлого года по соотношению цены и возможностей. Появившийся вслед за ним POCO X3 Pro во многом повторяет возможности последнего, но смещает акцент в сторону производительности, уделяя меньше внимания возможностям камер. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона POCO X3 Pro: бюджетный флагман для геймеров".

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