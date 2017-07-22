Компания Nintendo представила новую модель игровой консоли Switch, обновив прежнюю версию, выпущенную в 2016 году.
Для многих этот анонс стал неожиданностью, потому что, по слухам, компания собиралась представить новую модель только в будущем году. Поклонники ожидали увидеть значительные изменения в характеристиках приставки, но все произошло иначе: новая модель, по сути, больше напоминает слегка обновленную версию.
Новая Nintendo Switch оснащена более крупным 7-дюймовым OLED-дисплеем, поддерживающим разрешение 1080p в режиме работы с ТВ. В остальных режимах оно осталось на прежнем уровне - 720p. Предусмотрены три режима работы консоли: режим ТВ (TV mode), настольный режим (tabletop mode) и ручной режим (handheld mode).
Имеется широкая, регулируемая подставка, позволяющая удобно пользоваться гаджетом в настольном варианте.
Для коммуникаций предоставлен порт проводной локальной сети, который может использоваться взамен привычного доступа по Wi-Fi. Для комфортной работы встроенная память увеличилась в два раза - до 64 Гбайт.
Для большего удовольствия улучшена поддержка аудио. Это достоинство сразу отметили многие эксперты.
С точки зрения основных аппаратных возможностей - процессор и оперативная память - заметных отличий по сравнению с предшественником не обнаружено. Сохранилась на прежнем уровне и продолжительность автономной работы консоли - от 4,5 до 9 ч. С точки зрения габаритов, немного выросла длина, но в целом размеры приставки остались близкими к предшественнику.
Отмечается, что пользователям доступны съемные контроллеры Joy-Con.
Компания объявила, что новая OLED-модель Nintendo Switch поступит в продажу с 8 октября 2021 года по цене 349,99 долларов (26 000 руб.).
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