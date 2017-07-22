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OPPO подала патентную заявку на дизайн игрового смартфона

07 июля 2021, 12:02




Эксперты издания 91mobiles обнаружили среди документов EUIPO (Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС) патентную заявку, полученную от китайской компании OPPO. В ней содержатся изображения, показывающие дизайн неизвестного смартфона, сильно напоминающего игровую модель. В патентной заявке также представлены и другие рендеры телефона, позволяющие сделать предположение, что именно собирается сделать OPPO.

Прежде всего, назначение будущего телефона отражает его внешний вид. Его дизайн похож на игровые смартфоны вендоров Lenovo (Legion 2 Pro) и ASUS (ROG Phone 5). Это с высокой вероятностью указывает на то, что OPPO рассматривает возможность выпуска игрового смартфона.

OPPO подала патентную заявку на дизайн игрового смартфона


Если оценить фронтальную сторону модели, то на ней не обнаружены конструкционные элементы, которые обычно связаны с размещением фронтальной камеры. Нет ни характерной «дырочки», ни выемки. Вместо этого просматриваются только легкие наплывы у верхней и нижней кромок дисплея. Предположительно, селфи-камера может быть установлена на панели в верхней части телефона.

OPPO подала патентную заявку на дизайн игрового смартфона


Изображение задней части телефона указывает на то, что смартфон ориентирован на геймеров и применение с игровыми программами. Видны четыре объектива. По своему виду с тыльной стороны смартфон напоминает OPPO Reno5 Marvel Edition.

OPPO подала патентную заявку на дизайн игрового смартфона

OPPO Reno5 Marvel Edition


У верхнего края расположен микрофон, у нижней панели - аудиоразъем 3,5 мм, микрофон, порт USB-C и решетка динамика. На левом торце разместилась клавиша включения, на правой - качелька для регулировки громкости.

OPPO пока не отреагировала на этот слух. Официального подтверждения, что компания работает над созданием смартфона для геймеров, пока не поступало.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона POCO X3 Pro. POCO X3 NFC стал одним из лучших смартфонов прошлого года по соотношению цены и возможностей. Появившийся вслед за ним POCO X3 Pro во многом повторяет возможности последнего, но смещает акцент в сторону производительности, уделяя меньше внимания возможностям камер. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона POCO X3 Pro: бюджетный флагман для геймеров".

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