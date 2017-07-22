Эксперты издания 91mobiles обнаружили среди документов EUIPO (Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС) патентную заявку, полученную от китайской компании OPPO. В ней содержатся изображения, показывающие дизайн неизвестного смартфона, сильно напоминающего игровую модель. В патентной заявке также представлены и другие рендеры телефона, позволяющие сделать предположение, что именно собирается сделать OPPO.
Прежде всего, назначение будущего телефона отражает его внешний вид. Его дизайн похож на игровые смартфоны вендоров Lenovo (Legion 2 Pro) и ASUS (ROG Phone 5). Это с высокой вероятностью указывает на то, что OPPO рассматривает возможность выпуска игрового смартфона.
Если оценить фронтальную сторону модели, то на ней не обнаружены конструкционные элементы, которые обычно связаны с размещением фронтальной камеры. Нет ни характерной «дырочки», ни выемки. Вместо этого просматриваются только легкие наплывы у верхней и нижней кромок дисплея. Предположительно, селфи-камера может быть установлена на панели в верхней части телефона.
Изображение задней части телефона указывает на то, что смартфон ориентирован на геймеров и применение с игровыми программами. Видны четыре объектива. По своему виду с тыльной стороны смартфон напоминает OPPO Reno5 Marvel Edition.
OPPO Reno5 Marvel Edition
У верхнего края расположен микрофон, у нижней панели - аудиоразъем 3,5 мм, микрофон, порт USB-C и решетка динамика. На левом торце разместилась клавиша включения, на правой - качелька для регулировки громкости.
OPPO пока не отреагировала на этот слух. Официального подтверждения, что компания работает над созданием смартфона для геймеров, пока не поступало.
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