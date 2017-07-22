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Падение хешрейта Ethereum было временным

07 июля 2021, 13:35




По данным сайта Etherscan, за последний месяц в блокчейн-сети криптовалюты Ethereum произошли серьезные изменения. Как отмечается на новостных порталах, было зафиксировано огромное падение скорости хеширования при майнинге ETH. Но, как оказалось, падение хешрейта было временным. В последнее время медвежий тренд остановился.

По мнению экспертов, одной из возможных причин произошедшего могло быть общее падение интереса к криптовалютам. Это могло отразиться на интересе майнеров, поскольку он является чутким барометром явлений, связанных с рыночной оценкой прибыльности добычи Ethereum.

Падение хешрейта Ethereum было временным


Сайт Etherscan в этом отношении является достоверным источником текущей информации. На нем отслеживается объем текущих транзакций Ethereum, а также связанные характеристики, такие как скорость хеширования, сложность для майнинга и пр.

Большой интерес к данным этого сайта проявляют также потенциальные покупатели видеокарт. Размещаемая там информация косвенно влияет на объемы складских запасов и розничные предложения вендоров различных линеек графических процессоров. Внезапное падение спроса неминуемо влияет на их цены.

Падение хешрейта Ethereum было временным


Большое влияние на майнинг эфира также оказывает ситуация в Китае, где недавно были предприняты серьезные меры по ограничению мощностей криптовалютных майнеров в районах с дешевой электроэнергией. Полицейские действия китайских властей привели к многочисленным остановкам майнерских ферм, что могло оказать существенное влияние на объемах добываемой криптовалюты.

Но как оказалось, падение хешрейта было временным. В последнее время медвежий тренд остановился.

Пока нельзя говорить о развороте на бычий тренд, но отклонения носят скорее признаки устойчивых колебаний вокруг равновесного состояния. Найденный уровень устойчивости соответствует максимумам, которые достигались в августе 2020 года, а также осенью 2017 года, когда наблюдался бум роста интереса к криптовалютам.



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