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NVIDIA готовит Super-моделей мобильной серии GeForce RTX 30

07 июля 2021, 15:27




В начале следующего года NVIDIA готовится выпустить две дополнительные мобильные видеокарты серии GeForce RTX 30. Они будут отличаться от уже вышедших моделей более высокой производительностью. Это будет отмечено меткой SUPER в названии.

О разработке видеокарт рассказал Twitter-пользователь под ником greymon55. Предоставленные им данные имеют все шансы быть достоверными, так как они хорошо согласуются с недавней утечкой информации, полученной от Lenovo.



Напомним, что в июне в сеть просочилась дорожная карта, рассказывающая о планах Lenovo по выпуску игровых ноутбуков. В числе прочих там упоминалась модель под названием ThinkPad X1 Extreme G4. Согласно спецификации, этот ноутбук будет оснащен видеокартами RTX 3070 SUPER или RTX 3080 SUPER.

NVIDIA готовится к выпуску Super-моделей в серии видеокарт GeForce RTX 30

Источник: Reddit


Сразу обращает на себя внимание то, что у NVIDIA пока нет моделей с таким названием. Нет также технических характеристик видеокарт серии RTX 30 SUPER.

Однако часть информации все же была раскрыта в спецификации Lenovo. В частности, стало известно, что графические карты RTX 30 SUPER сохранят тот же объем видеопамяти, который имеется у моделей, выпущенные на базе процессоров GA104 - 8 или 16 Гбайт памяти GDDR6.

NVIDIA готовится к выпуску Super-моделей в серии видеокарт GeForce RTX 30


Будущему GPU неофициально уже присвоили наименование GA103, хотя эта информация требует подтверждения.

Поскольку в текущих моделях RTX 3080 уже установлены полные версии GPU GA104, возникает вопрос, в чем собственно будут проявляться Super-возможности моделей RTX 3080 SUPER?

В этой связи можно припомнить слухи о GA103, переданные пользователем kopite7kimi. Согласно собранной информации, графический процессор GA103 будет иметь больше ядер CUDA и окажется ориентирован, в первую очередь, на использование в мобильных видеокартах, т.е. следует ожидать роста энергоэффективности.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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