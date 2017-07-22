Пентагон подтвердил просочившуюся ранее в сеть информацию о расторжении скандального контракта на построение облачной инфраструктуры хранения данных JEDI (Joint Enterprise Defense Infrastructure), заключенного с Microsoft. Стоимость этого контракта оценивалась в 10 млрд долларов.
Рассчитанный на 10 лет контракт JEDI был получен Microsoft в октябре 2019 года. В течение этого времени Microsoft должна была модернизировать технологическую инфраструктуру Министерства обороны США и переместить его ИТ-системы с локальных серверов в «облако».
Принятое Министерством обороны решение в пользу Microsoft вызвало множество судебных исков со стороны Amazon. Многие считали, что именно эта компания имела более высокие шансы на победу в тендере. Причины приоритета Amazon многие усматривали в том, что ее облачная платформа Amazon Web Services (AWS) уже давно использовалась ЦРУ и ее клиентами насчитывалось более пяти тысяч государственных агентств США. Amazon уже имеет огромный опыт работы с государственными агентствами США, и этот опыт мог быть использован для строительства новой инфраструктуры.
Позднее стало ясно, что победа Microsoft в тендере была запятнана лоббистской игрой политиков. Amazon заявила, что на решение Пентагона повлияло давление Дональда Трампа, тогдашнего президента США, у которого был давний конфликт с Amazon и его владельцем Джеффом Безосом.
Проиграв в тендере, Amazon подала иск в суд, чтобы оспорить решение Пентагона. В ходе разыгравшихся судебных споров с Amazon произошло существенное торможение реализации программы JEDI.
Главные доводы оппонентов были связаны с тем, что Пентагону следовало привлекать к участию в подобных масштабных проектах не одну, а несколько компаний. Позднее к этому требованию присоединились и «объективные». Стало ясно, что изменяется технологическая среда, и контракт JEDI Cloud больше не отвечает современным требованиям.
Теперь Пентагон планирует заключить новый контракт Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC), чтобы привлечь сразу обе компании - Amazon и Microsoft. Будет также предусмотрена возможность для присоединения к проекту других крупных облачных провайдеров, таких как Google, IBM и Oracle.
Новая программа, похоже, является попыткой успокоить втянутые в конфликт компании. Он рассчитан на пять лет, а ожидаемые расходы оцениваются в несколько миллиардов долларов.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".