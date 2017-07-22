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Intel сняла с производства гибридные процессоры Lakefield и «бюджетники» Comet Lake-U и Ice Lake-U

07 июля 2021, 17:45




Intel сняла с производства сразу три серии мобильных процессоров с низким энергопотреблением. Информация об этом отражена в Системе управления документацией (QDMS) Intel. Под сокращение попали серия Intel Core Comet Lake-U 10-го поколения; серия Core Ice Lake-U 10-го поколения и серия Lakefield.

Согласно сопроводительной документации Intel, производство названных продуктов официальное прекращено с сегодняшнего дня. Однако складские запасы будут распродаваться. Последняя отгрузка, в которую попадут модели из списка, будет произведена в апреле 2022 года.

Intel сняла с производства гибридные процессоры Lakefield и «бюджетников» Comet Lake-U и Ice Lake-U

Уведомление об изменении продукта Intel, Источник: Intel QDMS


Эксперты выделяют среди перечисленных серий прежде всего линейку процессоров Lakefield, как наиболее значимую с точки зрения трендов рынка. Модели этой серии появились год назад. Lakefield стал своего рода первым в потребительском сегменте экспериментом Intel по выпуску гибридных x86-совместимых моделей процессоров, оснащенных четырьмя «малыми» ядрами Sunny Cove и одним «большим» ядром Tremont. Отличительной особенностью этих моделей было то, что управляющая ОС и приложения должны были распределять нагрузку для такого процессора с учетом его архитектурных особенностей. Добиваться правильной загрузки таких процессоров было весьма непросто. В результате их производительность оказывалась далеко не так высока.

Intel сняла с производства гибридные процессоры Lakefield и «бюджетников» Comet Lake-U и Ice Lake-U


Было выпущено только два SKU и два продукта, основанные на этих сериях. Технически отказ от их производства означает, что до появления серии Alder Lake у Intel больше не будет продуктов, поддерживающих гибридную архитектуру.

Intel сняла с производства гибридные процессоры Lakefield и «бюджетников» Comet Lake-U и Ice Lake-U

Уведомление об изменении продукта Intel, Источник: Intel QDMS


Intel также отказывается от своих серий процессоров Ice Lake-U и Comet Lake-U, которые по-прежнему очень популярны в бюджетных маломощных ноутбуках.

Intel сняла с производства гибридные процессоры Lakefield и «бюджетников» Comet Lake-U и Ice Lake-U


Intel уже представила преемника в этом сегменте - серию процессоров Core Tiger Lake-U 11-го поколения.



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