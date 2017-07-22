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Сверхширокоформатный монитор Philips 498P9Z: формат SuperWide с разрешением 5120x1440 пикселей

07 июля 2021, 18:46




Компания Philips выпустила многофункциональный сверхширокоформатный монитор, позволяющий добиться при работе с ним высокой производительности. По оценкам производителя, это смогут оценить его целевая аудитория - специалисты различного профиля (финансовые консультанты, графические дизайнеры, архитекторы, программисты). Он также будет интересен пользователям, которые ценят большое экранное пространство, способное удобно разместить все необходимые приложения.

Сверхширокоформатный монитор Philips 498P9Z: формат SuperWide с разрешением 5120x1440 пикселей


Новый монитор Philips 498P9Z имеет экран формата 32:9 с диагональю 49 дюймов (48,8 дюйма/124 см). Устройство оснащено надежной и высококачественной изогнутой VA-панелью с частотой обновления 165 Гц и адаптивной синхронизацией.

Разрешение экрана формата SuperWide составляет 5120x1440 пикселей. Он способен заменить собой комплект, собранный из нескольких мониторов, не теряя при этом на действительно широком обзоре. Площадь экрана и размеры монитора соответствуют двум 27-дюймовым дисплеям QuadHD с соотношением сторон 16:9, поставленных рядом.

Сверхширокоформатный монитор Philips 498P9Z: формат SuperWide с разрешением 5120x1440 пикселей


Новый монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400, чем превосходит обычные SDR-дисплеи. Отмечаются его высокая яркость, контрастность и богатство цветов. Сочетание технологий для защиты глаз FlickerFree, режимов EasyRead и LowBlue позволяют комфортно работать, фильтруя вредное синее излучение и уменьшая мерцание.

Сверхширокоформатный монитор Philips 498P9Z: формат SuperWide с разрешением 5120x1440 пикселей


Как отмечает производитель, большая площадь экрана подходит для многозадачности. Соотношение сторон и размер дисплея позволяют открывать сразу несколько приложений и документов без необходимости перемещений между открытыми окнами.

Сверхширокоформатный монитор Philips 498P9Z: формат SuperWide с разрешением 5120x1440 пикселей


Для еще более сложных многозадачных приложений предлагается использовать технологию MultiView и встроенный KVM-переключатель. MultiView обеспечивает активное двойное подключение и просмотр, позволяя одновременно работать сразу с несколькими устройствами (например, ПК и ноутбук). Благодаря интегрированному KVM-переключателю, можно управлять двумя разными ПК с помощью одного комплекта из монитора, клавиатуры и мыши.

Монитор Philips 498P9Z появится в продаже в августе 2021 года по рекомендованной розничной цене 99 699 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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