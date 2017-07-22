Компания Philips выпустила многофункциональный сверхширокоформатный монитор, позволяющий добиться при работе с ним высокой производительности. По оценкам производителя, это смогут оценить его целевая аудитория - специалисты различного профиля (финансовые консультанты, графические дизайнеры, архитекторы, программисты). Он также будет интересен пользователям, которые ценят большое экранное пространство, способное удобно разместить все необходимые приложения.
Новый монитор Philips 498P9Z имеет экран формата 32:9 с диагональю 49 дюймов (48,8 дюйма/124 см). Устройство оснащено надежной и высококачественной изогнутой VA-панелью с частотой обновления 165 Гц и адаптивной синхронизацией.
Разрешение экрана формата SuperWide составляет 5120x1440 пикселей. Он способен заменить собой комплект, собранный из нескольких мониторов, не теряя при этом на действительно широком обзоре. Площадь экрана и размеры монитора соответствуют двум 27-дюймовым дисплеям QuadHD с соотношением сторон 16:9, поставленных рядом.
Новый монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400, чем превосходит обычные SDR-дисплеи. Отмечаются его высокая яркость, контрастность и богатство цветов. Сочетание технологий для защиты глаз FlickerFree, режимов EasyRead и LowBlue позволяют комфортно работать, фильтруя вредное синее излучение и уменьшая мерцание.
Как отмечает производитель, большая площадь экрана подходит для многозадачности. Соотношение сторон и размер дисплея позволяют открывать сразу несколько приложений и документов без необходимости перемещений между открытыми окнами.
Для еще более сложных многозадачных приложений предлагается использовать технологию MultiView и встроенный KVM-переключатель. MultiView обеспечивает активное двойное подключение и просмотр, позволяя одновременно работать сразу с несколькими устройствами (например, ПК и ноутбук). Благодаря интегрированному KVM-переключателю, можно управлять двумя разными ПК с помощью одного комплекта из монитора, клавиатуры и мыши.
Монитор Philips 498P9Z появится в продаже в августе 2021 года по рекомендованной розничной цене 99 699 рублей.
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