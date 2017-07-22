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Microsoft выпустила экстренное обновление Windows для нейтрализации эксплойта PrintNightmare

08 июля 2021, 07:25




Microsoft выпустила экстренное обновление Windows 10 для нейтрализации эксплойта нулевого дня PrintNightmare. Компания настоятельно рекомендует обновить свои ОС всем пользователям.

Об особенностях эксплойта нулевого дня PrintNightmare THG.ru уже сообщал ранее. Но тогда предупреждения рассылались только в адрес корпоративных пользователей. Теперь Microsoft сообщает о выпуске экстренного обновления безопасности KB5004945 для всех, в том числе, частных пользователей.

Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows с целью нейтрализации эксплойта PrintNightmare


Обновление предназначено для исправления уязвимости нулевого дня PrintNightmare в службе диспетчера очереди печати Windows. Экстренность выпуска указывает на то, что эксплойт действительно очень серьезен.

Эксплойт под кодовым названием «CVE-2021-34527» воздействует на все версии Windows, вплоть до Windows 7, сообщает Microsoft. С его помощью злоумышленники могут получить доступ к уязвимым серверам через удаленное выполнение кода (RCE) с привилегиями SYSTEM. Благодаря этому доступу, злоумышленники могут устанавливать программы, просматривать, изменять или удалять данные, а также создавать новые учетные записи с полными правами.

Поскольку раскрытая уязвимость весьма серьезна, Microsoft выпустила исправление вне обычного ежемесячного цикла обновления безопасности. Следует отметить, что обновление устраняет данную уязвимость RCE, однако не исправляет вектор локального повышения привилегий (LPE).

Microsoft сообщает, что выпустила отельные патчи для разных версий Windows. В список разных патчей попали следующие версии: Windows 10 21H1, версия 20H1, версия 2004, версия 1909, версия 1809, версия 1803, версия 1507, Windows Server 2019, Windows 8.1 и Windows Server 2012, Windows 7 SP 1 и Windows Server 2008 R2 SP1 и Windows Server 2008 SP2.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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