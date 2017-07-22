Компания NVIDIA официально представила самый мощный суперкомпьютер в Великобритании, выстроенный на базе технологических разработок компании и получивший название Cambridge-1. Он позволит ведущим ученым и экспертам в области здравоохранения использовать мощное сочетание искусственного интеллекта и моделирования для ускорения революции цифровой биологии и поддержки ведущих в мире медико-биологических разработок. NVIDIA вложила в создание Cambridge-1 около 100 миллионов долларов.
В Cambridge-1 реализованы технологические разработки NVIDIA в области ускорения вычислений, искусственного интеллекта, а также специализированные наработки в сфере медико-биологических наук.
В качестве примера называется платформа NVIDIA Clara, реализующая интеллектуальные вычисления для здравоохранения. Это набор фреймворков, реализующих ускоренные вычисления и ИИ нового поколения в медицинских устройствах и устройствах, применяемых в биомедицинских исследованиях. Система представляет собой единую платформу для визуализации, геномики, контроля за состоянием пациентов и исследования лекарств, которую можно развернуть в любом месте: от встраиваемых и периферийных устройств до облачных платформ.
Cambridge-1 использует кластер NVIDIA DGX SuperPOD, обеспечивающий более 400 петаFLOPs производительности ИИ и 8 петаFLOPs производительности Linpack. Система расположена на объекте, управляемом партнером NVIDIA Kao Data.
Платформа NVIDIA Clara, реализованная на базе Cambridge-1, оптимизирована для использования преимуществ суперкомпьютера при проведении крупномасштабных исследований. Эта система предусматривает использование инфраструктуры медицинских приложений для визуализации на базе ИИ, геномики, а также разработки и развертывания интеллектуальных датчиков. Система включает в себя полнофункциональные библиотеки с ускорением на GPU, SDK и эталонные приложения для разработчиков, специалистов по обработке данных и исследователей для создания безопасных и масштабируемых решений в реальном времени.
Первые проекты Cambridge-1 связаны с развитием вакцины AstraZeneca, GSK, участием в программах фонда Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust, Королевского колледжа Лондона и Oxford Nanopore Technologies. Среди проектов - развитие более глубокого понимания болезней мозга, таких как слабоумие, использование ИИ для разработки новых лекарств и повышение точности обнаружения болезней в геноме человека.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".