В сети появилась неофициальная информация о ценах на видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT. Этой информацией поделились пользователи Coreteks и Moore's Law is Dead. Они назвали не только ожидаемую цену, но и дату выпуска новой видеокарты.
Речь идет о выпуске младшей модели в линейке видеокарт, оснащенных графическими процессорами RDNA 2. По слухам, анонс новинки состоится в конце июля или в начале августа. Уже на старте эксперты оценили, что модель не может продаваться дешево. По слухам, рекомендованная розничная цена AMD Radeon RX 6600 XT составит 399 долларов (30 000 руб.).
Быстрое сравнение указывает на то, что названная цена оказалась намного выше более ранних ожиданий экспертов - 299-329 долларов. Ее ставили на один уровень с RTX 3060 Ti. Столько же AMD запрашивала за видеокарту Radeon RX 5700 XT несколько лет назад, при этом компания ссылалась на использование GPU более высокого уровня, чем Navi 23.
По оценкам экспертов, рост цены RX 6700 XT обусловлен только сложившимся дефицитом, и поэтому более высокая цена будет лучшим решением, с точки зрения производителя.
Оценивая производительность новой видеокарты, эксперты сошлись во мнении, что она будет близка к Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti; разница в производительности не превысит 5% (в одну из сторон).
Видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT получит графический процессор Navi 23 XT, в комплекте которого присутствуют 32 вычислительных блока и, соответственно, 2048 потоковых процессоров. Видеокарта будет иметь 32 Мбайт буферной памяти Infinity Cache и 8 Гбайт памяти GDDR6, подключенной через 128-разрядный интерфейс.
Скорость выполнения операций ввода/вывода составит 16 Гбит/с. Это позволит довести общую пропускную способность до 256 Гбайт/с. По слухам, хешрайт при майнинге Ethereum с помощью этой видеокарты составит 30 MH/s.
В синтетических тестах производительности 3DMark Time Spy видеокарта показала результат в 9439 баллов.
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