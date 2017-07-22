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Samsung изобрела что-то новое для популярного смартфона Galaxy A52

08 июля 2021, 14:24




Как пишет пользователь Twitter _the_tech_guy, Samsung приступила к разработке новой прошивки для смартфона Galaxy A52 - одной из лучших моделей Samsung, выпущенных в 2021 году. До сих пор этот телефон предлагался только в двух вариантах - 4G и 5G. Теперь, согласно слухам, Samsung готовиться к выпуску еще одной модели, которая проходит в документах под индексом SM-A528B.

Сообщается, что новый смартфон появится в Индии как модель Galaxy A52s 5G. Он уже сертифицирован в Бюро индийских стандартов (BIS).

Samsung придумал новую нишу для популярного смартфона Galaxy A52


К этим слухам можно было бы отнестись с недоверием, но по словам другого пользователя FrontTron, Samsung намерена выпустить Galaxy A52s 5G еще и в Южной Корее - там уже зарезервированы три номера моделей: SM-A528N, SM-A528N-00 и SM-A528NK.

В чем будет состоять модификация, неизвестно. До сих пор все производители на рынке делили свои модели только на две разновидности: 4G и 5G. Samsung придумала что-то принципиально новое? Эксперты ждут дополнительных утечек. Пока никто не может сказать ничего определенного.

Что касается технических характеристик, то эксперты ожидают увидеть в Galaxy A52s 5G те же функции, которые присутствуют в оригинальной модели Galaxy A52 5G. Возможные изменения могут коснуться, с их точки зрения, появления других настроек камеры, установки более емкой батареи или, возможно, перехода на новый процессор.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона POCO X3 Pro. POCO X3 NFC стал одним из лучших смартфонов прошлого года по соотношению цены и возможностей. Появившийся вслед за ним POCO X3 Pro во многом повторяет возможности последнего, но смещает акцент в сторону производительности, уделяя меньше внимания возможностям камер. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона POCO X3 Pro: бюджетный флагман для геймеров".

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