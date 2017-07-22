Как пишет пользователь Twitter _the_tech_guy, Samsung приступила к разработке новой прошивки для смартфона Galaxy A52 - одной из лучших моделей Samsung, выпущенных в 2021 году. До сих пор этот телефон предлагался только в двух вариантах - 4G и 5G. Теперь, согласно слухам, Samsung готовиться к выпуску еще одной модели, которая проходит в документах под индексом SM-A528B.
Сообщается, что новый смартфон появится в Индии как модель Galaxy A52s 5G. Он уже сертифицирован в Бюро индийских стандартов (BIS).
К этим слухам можно было бы отнестись с недоверием, но по словам другого пользователя FrontTron, Samsung намерена выпустить Galaxy A52s 5G еще и в Южной Корее - там уже зарезервированы три номера моделей: SM-A528N, SM-A528N-00 и SM-A528NK.
В чем будет состоять модификация, неизвестно. До сих пор все производители на рынке делили свои модели только на две разновидности: 4G и 5G. Samsung придумала что-то принципиально новое? Эксперты ждут дополнительных утечек. Пока никто не может сказать ничего определенного.
Что касается технических характеристик, то эксперты ожидают увидеть в Galaxy A52s 5G те же функции, которые присутствуют в оригинальной модели Galaxy A52 5G. Возможные изменения могут коснуться, с их точки зрения, появления других настроек камеры, установки более емкой батареи или, возможно, перехода на новый процессор.
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