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В Xiaomi Mi MIX 4 появится подэкранная селфи-камера

08 июля 2021, 15:51




По слухам, Xiaomi работает над будущей флагманской моделью - смартфоном Mi MIX 4, продолжающим развитие линейки Mi MIX.

Согласно просочившейся информации, новинка станет первым смартфоном Xiaomi с подэкранной селфи-камерой. Об этом сообщает надежный искатель утечек, известный под ником Ice Universe.

В Xiaomi Mi MIX 4 появится подъэкранная камера для селфи и полноценный экранный режим


По его словам селфи-камера Mi MIX 4 совершенной незаметна, а сам дисплей представляет собой единую панель без отверстий и вырезов.



Ранее Ice Universe уже сообщал, что Mi MIX 4 получит дисплей с изогнутыми краями. Его дизайн будет предусматривать новые пропорции, что создаст уникальный опыт и впечатления при просмотре.

В связи с этой моделью часто упоминают также флагманский Mi 11 Ultra. Это один из самых мощных смартфонов в линейке Xiaomi. Он оснащен 6,81-дюймовым OLED-дисплеем с изогнутыми краями и разрешением Quad HD+.

xiaomi_mi_11_ultra_camera


По слухам, Xiaomi Mi MIX 4 окажется немного дороже Mi 11 Ultra. Разрешение ее экрана останется таким же, как у последнего, т.е. FHD+. По слухам, Mi MIX 4 будет продаваться примерно за 926 долларов (69 500 руб.).

Внутри Mi MIX 4, по имеющимся данным, установлен чипсет Snapdragon 888. Возможен вариант его замены на более новый чип Snapdragon 888 Plus - недавно он был анонсирован компанией Qualcomm. Емкость батареи составит 4500 мАч. Ожидается наличие быстрой зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт.

В Xiaomi Mi MIX 4 появится подъэкранная камера для селфи и полноценный экранный режим


Говоря о программной оболочке, эксперты называют пользовательскую интерфейсную надстройку MIUI 13.

Анонс новой модели ожидают в середине или конце августа.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона POCO X3 Pro. POCO X3 NFC стал одним из лучших смартфонов прошлого года по соотношению цены и возможностей. Появившийся вслед за ним POCO X3 Pro во многом повторяет возможности последнего, но смещает акцент в сторону производительности, уделяя меньше внимания возможностям камер. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона POCO X3 Pro: бюджетный флагман для геймеров".

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