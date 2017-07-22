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Apple начнет выпускать планшеты iPad с OLED-дисплеем в 2023 году

08 июля 2021, 17:57




По слухам из канала логистических поставок Supply Chain Consultants (DSCC), стало известно, что компания Apple собирается выпустить в 2023 году крупноразмерные устройства, оснащенные OLED-дисплеями. Apple планирует начать выпуск с 10,9-дюймового планшета iPad, который будет оснащаться AMOLED-дисплеем. По другим слухам, «перевооружение» начнется с модели iPad Air.

Ранее сообщалось, что Apple предположительно работает над созданием нового OLED-планшета iPad. Однако несмотря на обилие слухов по этой теме, они сводились к тому, что данная технология пока не готова для массового внедрения на крупных устройствах Apple и поэтому находится все еще на стадии разработки.

Apple начнет выпускать планшеты iPad с OLED-дисплеем в 2023 году


В настоящее время линейка устройств Apple, оснащенных OLED-дисплеем, ограничена моделями более мелкого размера: смартфоны Apple iPhone, умные часы Apple Watch и сенсорная панель для ноутбука MacBook Pro. Новым в последнее время стало то, что в линейку теперь могут попасть также настольные компьютеры Mac и планшеты iPad. Apple собирается оснастить их OLED-дисплеями.

Apple начнет выпускать планшеты iPad с OLED-дисплеем в 2023 году


Ранее сообщалось, что первый iPad с OLED-экраном может появиться уже в 2022 году. Об этом, например, говорил самый известный знаток слухов об Apple, аналитик Минг-Чи Куо. Буквально несколько месяцев назад он заявил, что Apple начнет устанавливать OLED-матрицы в планшеты уже в следующем году. Отметку «2022 год» называло также издание DigiTimes и ряд других информационных ресурсов. Все источники ссылались на инсайд в цепочке поставок.

Куо также заявил, что первый OLED-экран в линейке Apple iPad появится у модели iPad Air, а вовсе не у старшего планшета iPad Pro. Говоря о линейке iPad Pro, он утверждал, что Apple будет и далее придерживаться выбора в пользу технологии mini-LED.

Причиной отсутствия OLED-матриц в устройствах Apple часто называют то, что эта технология стоит слишком дорого. Это до сих пор ограничивало ее применение только сегментом небольших устройств, таких как iPhone и Apple Watch. В то же время применение OLED для планшетов iPad обещает получение повышенной яркости, более высокой контрастности, более глубокого черного цвета и более широких углов обзора.



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