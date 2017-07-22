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D-Link представила гигабитный коммутатор DIS-100G-8W для тяжелых условий эксплуатации

08 июля 2021, 19:05




Компания D-Link представила в России промышленный 8-портовый гигабитный коммутатор DIS-100G-8W по рекомендованной цене 320 долларов (24 000 руб.). Главная особенность новинки - поддержка работы в сетях с повышенными требованиями к условиям эксплуатации.

D-Link представила гигабитный коммутатор DIS-100G-8W для тяжелых условий промышленной эксплуатации


Речь идет о возможности применения в тяжелых эксплуатационных условиях: высокие или низкие температуры, повышенная вибрация, различного рода неблагоприятные воздействия: пыль, влага и пр. Коммутатор DIS-100G-8W способен работать в расширенном диапазоне температур (от -40 °С до +75 °С). Он устойчив к вибрациям, ударам, свободному падению и другим внешним воздействиям на корпус, отвечающим требованиям защиты IP30.

Устройство оснащено восемью портами 10/100/1000 BASE-T с защитой от статического электричества до 2 кВ. Коммутатор поддерживает резервирование питания за счет подключения двух независимых источников постоянного тока (от 12В до 58В) и обеспечивает релейный выход для аварийной сигнализации и оповещения в случае сбоя.

D-Link представила гигабитный коммутатор DIS-100G-8W для тяжелых условий промышленной эксплуатации


Начинка коммутатора DIS-100G-8W размещена внутри прочного стального корпуса с креплением на DIN-рейку. В устройстве используется пассивная система охлаждения без подвижных элементов, которая полностью соответствует требованиям спецификации по электромагнитной совместимости.

Программная оболочка предусматривает защиту от широковещательного шторма, поддержку QoS для приоритетной передачи критичного к задержкам трафика, поддержку Jumbo-фреймов размером до 9 Кбайт для ускоренной передачи «тяжелых» файлов. Используемый механизм управления потоком IEEE 802.3x помогает предотвращать перегрузки сетевых соединений. Таблица коммутации поддерживает до 8К MAC-адресов.

D-Link представила гигабитный коммутатор DIS-100G-8W для тяжелых условий промышленной эксплуатации


Помимо модели DIS-100G-8W, в линейку промышленных коммутаторов DIS-100G также входят: модели DIS-100G-5W с пятью портами 10/100/1000Base-T; DIS-100G-5SW с четырьмя портами 10/100/1000Base-T и одним портом 1000Base-X SFP, DIS-100G-5PSW с четырьмя PoE-портами 10/100/1000Base-T и одним портом 1000Base-X SFP, DIS-100G-6S с четырьмя портами 10/100/1000Base-T и двумя портами 1000Base-X SFP, DIS-100G-10S с восемью портами 10/100/1000Base-T и двумя портами 1000Base-X SFP.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Линейка Aruba HPE InstantOn отлично подходит для создания беспроводной сети для малого бизнеса, отличаясь простотой реализации, не требующей особых знаний. В нашем материале мы расскажем об этой линейке и оценим возможности её младших представителей - Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Aruba HPE InstantOn АР11 и AP11D: простое решение для беспроводной сети предприятия".

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