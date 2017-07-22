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После перехода на Windows 11 будет только 10 дней для возврата

08 июля 2021, 20:32




После объявления о выпуске новой версии Windows 11, многие пользователи решили попробовать новую ОС и стали переходить на новую версию. Но оказалось, что Microsoft предоставляет только 10 дней, чтобы вернуться обратно. Это ограничение вызвало у многих огорчение, потому что сразу выяснилось: ограничение установлено искусственно.

В настоящее время число желающих попробовать новую ОС уже велико. В их ряды попали и поклонники, и недавние противники перехода на новую версию. Многие просто соскучились без обновлений, ведь последний раз Microsoft меняла версию ОС пять лет назад. Но совершив переход, пользователи столкнулись с привычной манерой Microsoft, которая любит расставлять «подводные камни».

После перехода на Windows 11 у пользователей будет только 10 дней, чтобы вернуться


Как выяснилось, беспрепятственно вернуться обратно к Windows 10 пользователи могут официально только в течение первых 10 дней после установки Windows 11. Если решение будет принято в этот срок, то переход обратно происходит без проблем.

Microsoft написали об этом следующее: «Да. После того, как вы установили обновление до Windows 11, есть 10-дневный период, когда вы можете вернуться к Windows 10, сохранив файлы и данные, которые вы принесли с собой».

Все дело именно в данных. Вернуться обратно к Windows 10 можно и в более поздний срок, но тогда придется столкнуться с установкой «чистой» ОС, а это представляет собой качественно иной процесс, чем бесшовный возврат на прежнюю версию.

В этом случае потребуется создать резервную копию всех имеющихся данных и настроек, а также любой другой информации, которая может потребоваться в ОС. После восстановления за пределами 10-дневного срока происходит установка «чистой» ОС Windows 10.

Интересно, что данное ограничение не действует на пользователей, которые участвовали в предварительном тестировании бета-версии Windows 11. Они могли беспрепятственно вернуться к Windows 10 в любое время.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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