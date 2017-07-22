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Слухи: Samsung собирается возродить линейку Galaxy Note через складные смартфоны Flex Note

09 июля 2021, 08:58




6 июля 2021 года Samsung подала патентную заявку в Корейское ведомство по интеллектуальной собственности (KIPO) на товарный знак Samsung Flex Note. Эта новость сразу породила предположение, что Samsung собирается выпустить модель в новом форм-факторе.

Слухи: Samsung собирается возродить линейку Galaxy Note через складывающиеся модели Flex Note?


Из названия Samsung Flex Note можно легко понять, что новая модель будет складывающейся. Можно также предположить, что она имеет отношение к развитию линейки Galaxy Note - популярных мобильных устройств крупного формата, отличающихся производительностью и расширенными функциями.

Первый Samsung Galaxy Note был выпущен еще в 2011 году. Устройства этой линейки во многом выстроены на использовании уникального стилуса S Pen. Стилус в Note - это инструмент для реализации многих творческих задач, которые недоступны в других моделях и конкурирующих продуктах.

Модели Galaxy Note поначалу были единственными смартфонами премиум-класса в линейке Samsung с поддержкой S Pen. Устройства Galaxy Note действительно называли идеальными для миллениалов, которые помогали им плавно объединить свои интересы и креативность в работе и личной жизни.

Слухи: Samsung собирается возродить линейку Galaxy Note через складывающиеся модели Flex Note?

Samsung Galaxy Note


Однако затем развитие линейки Samsung Galaxy Note было приостановлено. Несмотря на многочисленные просьбы со стороны рынка, Samsung стала откладывать выпуск новой модели Galaxy Note.

В настоящее время Samsung предлагает использовать S-Pen в складывающихся моделях Galaxy Z Fold 3. Однако эти устройства не обладают тем потенциалом для творческой продуктивности, на которые был способен Samsung Note. Стилус S-Pen для Galaxy Z Fold 3 - это всего лишь дополнительный, не самый нужный аксессуар.

Слухи: Samsung собирается возродить линейку Galaxy Note через складывающиеся модели Flex Note?


Появление нового товарного знака может указывать на то, что Samsung готовит что-то действительно новое и необычные. Эта новость сразу привлекла внимание поклонников Note, у которых в этом году не будет собственной новинки.

Слухи: Samsung собирается возродить линейку Galaxy Note через складывающиеся модели Flex Note?


Эксперты стали искать, какие варианты дизайна нового устройства могут находиться в проработке у Samsung. Одним из возможных вариантов названо устройство, которое Samsung запатентовала ранее в этом году. При подаче заявки оно получило название Z Fold Tab. Оно представляет собой складывающийся втрое планшет, оснащенный стилусом S-Pen и имеющий место для его хранения. Предположительно, это устройство может появиться на рынке в начале следующего года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона POCO X3 Pro. POCO X3 NFC стал одним из лучших смартфонов прошлого года по соотношению цены и возможностей. Появившийся вслед за ним POCO X3 Pro во многом повторяет возможности последнего, но смещает акцент в сторону производительности, уделяя меньше внимания возможностям камер. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона POCO X3 Pro: бюджетный флагман для геймеров".

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