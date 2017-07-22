6 июля 2021 года Samsung подала патентную заявку в Корейское ведомство по интеллектуальной собственности (KIPO) на товарный знак Samsung Flex Note. Эта новость сразу породила предположение, что Samsung собирается выпустить модель в новом форм-факторе.
Из названия Samsung Flex Note можно легко понять, что новая модель будет складывающейся. Можно также предположить, что она имеет отношение к развитию линейки Galaxy Note - популярных мобильных устройств крупного формата, отличающихся производительностью и расширенными функциями.
Первый Samsung Galaxy Note был выпущен еще в 2011 году. Устройства этой линейки во многом выстроены на использовании уникального стилуса S Pen. Стилус в Note - это инструмент для реализации многих творческих задач, которые недоступны в других моделях и конкурирующих продуктах.
Модели Galaxy Note поначалу были единственными смартфонами премиум-класса в линейке Samsung с поддержкой S Pen. Устройства Galaxy Note действительно называли идеальными для миллениалов, которые помогали им плавно объединить свои интересы и креативность в работе и личной жизни.
Samsung Galaxy Note
Однако затем развитие линейки Samsung Galaxy Note было приостановлено. Несмотря на многочисленные просьбы со стороны рынка, Samsung стала откладывать выпуск новой модели Galaxy Note.
В настоящее время Samsung предлагает использовать S-Pen в складывающихся моделях Galaxy Z Fold 3. Однако эти устройства не обладают тем потенциалом для творческой продуктивности, на которые был способен Samsung Note. Стилус S-Pen для Galaxy Z Fold 3 - это всего лишь дополнительный, не самый нужный аксессуар.
Появление нового товарного знака может указывать на то, что Samsung готовит что-то действительно новое и необычные. Эта новость сразу привлекла внимание поклонников Note, у которых в этом году не будет собственной новинки.
Эксперты стали искать, какие варианты дизайна нового устройства могут находиться в проработке у Samsung. Одним из возможных вариантов названо устройство, которое Samsung запатентовала ранее в этом году. При подаче заявки оно получило название Z Fold Tab. Оно представляет собой складывающийся втрое планшет, оснащенный стилусом S-Pen и имеющий место для его хранения. Предположительно, это устройство может появиться на рынке в начале следующего года.
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