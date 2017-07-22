Как сообщает издание The Block, китайский рынок наводили поддержанные видеокарты и различные устройства, внутри которых установлены такие видеокарты. Эти изделия продаются по быстро снижающейся цене.
Поводом для ажиотажного выброса поддержанных видеокарт стали репрессивные меры, предпринятые китайскими властями против криптомайнеров. Им на неопределенное время запретили использование дешевой электроэнергии для майнинга.
Эта новость может понравиться геймерам, которые теперь могут ожидать, что дефицитные видеокарты GeForce RTX 30 станут доступными для покупки по очень хорошим ценам. Эксперты, правда, указывают на то, что поддержанные видеокарты не являются новыми и, вероятно, их вообще не стоит покупать.
В публикации не уточняется регион массовой распродажи видеокарт. Жесткие меры в отношении майнинга биткоинов были введены в прошлом месяце в регионе Сычуань. Там действуют крайне низкие цены на электричество.
Действия китайских властей вынудили многие майнинговые фермы переехать из этого региона Китая в другие, где нет запрета. Выброс на рынок поддержанных видеокарт может быть связан с теми майнерами, которые по какой-либо причине не смогли покинуть регион Сычуань. Поэтому они были вынуждены продавать свое оборудование, опасаясь дальнейшего падения цен на видеокарты. Отмечается, что цены на графические карты снижаются уже как минимум два месяца.
Например, большие партии видеокарт GeForce RTX 3060 сейчас можно увидеть по цене от 336 до 450 долларов. Как сообщает The Block, продавец готов снизить цену до 270 долларов при оптовой покупке.
Другой пример, о котором рассказывает The Block, связан с продажей партии игровых ноутбуков, которые были приобретены с единственной целью - использовать их дискретные графические процессоры для майнинга. Игровой ноутбук, оснащенный видеокартой RTX 3060, можно купить сейчас за 1000 долларов, что на самом деле не так уж и плохо.
Эксперты предупреждают, что покупка бывших в употреблении видеокарт может быть рискованной. Графические процессоры, которые использовались для майнинга, работали в тяжелых эксплуатационных режимах. Они сильно отличаются от обычного использования. Речь идет о круглосуточной работе с включенными вентиляторами, работающими на полную мощность. На таких моделях часто использовалась разогнанная память, что может стать причиной возникновения проблем в будущем. Геймерам стоит также обратить внимание на отсутствие гарантии и упаковки.
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