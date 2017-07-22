Qualcomm предоставила новый смартфон на базе чипсета Snapdragon 888 и аппаратной начинки, разработанной компанией ASUS. В число поклонников попали участники программы Snapdragon Insiders - инициативы Qualcomm для энтузиастов бренда, которым компания предлагает доступ к новым разработкам, премиум-возможности и дополнительные льготы. Программа Snapdragon Insiders была запущена в марте этого года и дает возможность энтузиастам первыми знакомиться с новыми разработками Qualcomm и продуктами Snapdragon.
Представленный смартфон имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей производства Samsung с разрешением Full HD+ (2448х1080 пикселей). Такой же дисплей устанавливается в моделях ROG Phone 5. Соотношение сторон его экрана составляет 20,4:9, частота обновления - 144 Гц.
Дисплей выделяется отличной цветопередачей: 150,89% цветовой гаммы sRGB и 106,87% гаммы NTSC, высокой пиковой яркостью до 1200 нит. Отмечаются быстрый отклик, сертификация по HDR10 и HDR10+, возможность плавной коррекции яркости при чтении на открытом воздухе от 1 до 800 нит и наличие защиты Corning Gorilla Glass Victus. Здесь же установлена фронтальная камера на 24 Мп.
Аппаратная начинка построена на базе 8-ядерного 5-нм чипсета Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660. Размер ОЗУ - 16 Гбайт (LPDDR5), размер основной памяти - 512 Гбайт (UFS 3.1).
На задней панели установлена основная камера с разрешением 64 Мп. Она использует сенсор Sony IMX686 с размером пикселя 0,8 мкм и имеет диафрагму f/1,8. Для этой камеры применяется 4-осная оптическая стабилизация изображения, для подсветки используется двойная светодиодная вспышка.
Помимо основной, на тыльной стороне присутствует 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера на базе сенсора Sony IMX363 с углом обзора 125˚ и диафрагмой f/2,2. Имеется поддержка макросъемки с минимального расстояния до 4 см. Предусмотрен здесь и телеобъектив с разрешением 8 Мп, 3-кратным оптическим и до 12-кратным электронным зумом, поддерживающий оптическую стабилизацию изображения.
Для снятия отпечатков пальцев применяется экранный датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2.
Телефон имеет двойные стереодинамики (передний динамик AAC SLS0916A-04 + нижний динамик AAC 1216SLS), Smart AMP (WDA8835).
Типовая емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 65 Вт и технологию Qualcomm Quick Charge 5.
Дизайн выделяется также наличием специального резинового бампера для усиленной защиты краев.
Смартфон ограниченной серии стоит 1499 долларов (112 400 руб.) и скоро будет доступен в США, Китае, Великобритании и Германии, а также в других регионах.
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