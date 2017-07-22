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Qualcomm выпустила смартфон с 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем и чипсетом Snapdragon 888

09 июля 2021, 13:29




Qualcomm предоставила новый смартфон на базе чипсета Snapdragon 888 и аппаратной начинки, разработанной компанией ASUS. В число поклонников попали участники программы Snapdragon Insiders - инициативы Qualcomm для энтузиастов бренда, которым компания предлагает доступ к новым разработкам, премиум-возможности и дополнительные льготы. Программа Snapdragon Insiders была запущена в марте этого года и дает возможность энтузиастам первыми знакомиться с новыми разработками Qualcomm и продуктами Snapdragon.

Представленный смартфон имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей производства Samsung с разрешением Full HD+ (2448х1080 пикселей). Такой же дисплей устанавливается в моделях ROG Phone 5. Соотношение сторон его экрана составляет 20,4:9, частота обновления - 144 Гц.

Qualcomm выпустил смартфон с 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем и чипсетом Snapdragon 888


Дисплей выделяется отличной цветопередачей: 150,89% цветовой гаммы sRGB и 106,87% гаммы NTSC, высокой пиковой яркостью до 1200 нит. Отмечаются быстрый отклик, сертификация по HDR10 и HDR10+, возможность плавной коррекции яркости при чтении на открытом воздухе от 1 до 800 нит и наличие защиты Corning Gorilla Glass Victus. Здесь же установлена фронтальная камера на 24 Мп.

Аппаратная начинка построена на базе 8-ядерного 5-нм чипсета Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660. Размер ОЗУ - 16 Гбайт (LPDDR5), размер основной памяти - 512 Гбайт (UFS 3.1).

На задней панели установлена основная камера с разрешением 64 Мп. Она использует сенсор Sony IMX686 с размером пикселя 0,8 мкм и имеет диафрагму f/1,8. Для этой камеры применяется 4-осная оптическая стабилизация изображения, для подсветки используется двойная светодиодная вспышка.

Помимо основной, на тыльной стороне присутствует 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера на базе сенсора Sony IMX363 с углом обзора 125˚ и диафрагмой f/2,2. Имеется поддержка макросъемки с минимального расстояния до 4 см. Предусмотрен здесь и телеобъектив с разрешением 8 Мп, 3-кратным оптическим и до 12-кратным электронным зумом, поддерживающий оптическую стабилизацию изображения.

Для снятия отпечатков пальцев применяется экранный датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2.

Qualcomm выпустил смартфон с 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем и чипсетом Snapdragon 888


Коммуникационный набор представлен: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2,4 ГГц / 5 ГГц / 6 ГГц), Bluetooth 5.2, GPS / ГЛОНАСС / Beidou, Galileo (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5) , USB Type-C, NFC.

Телефон имеет двойные стереодинамики (передний динамик AAC SLS0916A-04 + нижний динамик AAC 1216SLS), Smart AMP (WDA8835).

Типовая емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку HyperCharge мощностью 65 Вт и технологию Qualcomm Quick Charge 5.

Дизайн выделяется также наличием специального резинового бампера для усиленной защиты краев.

Смартфон ограниченной серии стоит 1499 долларов (112 400 руб.) и скоро будет доступен в США, Китае, Великобритании и Германии, а также в других регионах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона POCO X3 Pro. POCO X3 NFC стал одним из лучших смартфонов прошлого года по соотношению цены и возможностей. Появившийся вслед за ним POCO X3 Pro во многом повторяет возможности последнего, но смещает акцент в сторону производительности, уделяя меньше внимания возможностям камер. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона POCO X3 Pro: бюджетный флагман для геймеров".

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