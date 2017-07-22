Xiaomi собирается возобновить выпуск планшетов линейки Mi Pad. Как сообщает популярный поставщик слухов Digital Chat Station, у компании появились инженерные образцы новой модели этой серии - Mi Pad 5.
С его слов, устройство представлено в трех вариантах: топовая модель, устройство среднего класса и модель для бюджетного сегмента. Самая дорогая версия планшета оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 870, модель среднего уровня - Snapdragon 860, младшая модель работает на чипсете Snapdragon 768G. Сообщается также о возможном выпуске бюджетного варианта на чипсете MediaTek Dimensity 1200.
Все модели серии Xiaomi Mi Pad 5 получат одинаковый дизайн. Это касается размера экрана и характеристик камер. На боковом торце будет устанавливаться датчик отпечатков пальцев. Единственное отличие между моделями окажется в их производительности.
Ожидается, что Xiaomi Mi Pad 5 оснастят 11-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением экрана 2560x1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касаний 240 Гц.
Для питания будет использовать двухэлементная батарея с суммарной емкостью 8520 мАч. Есть поддержка сетей 5G.
Регистрационные данные по планшетам Xiaomi Mi Pad 5 уже появились в официальном списке Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT). Это служит подтверждением того, что выпуск Mi Pad 5 должен состояться совсем скоро. По слухам, это может произойти во второй половине августа.