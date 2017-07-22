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Анонс Samsung PM1743: новый SSD для ЦОДов с пропускной способностью до 15,7 Гбайт/с

09 июля 2021, 17:52




Samsung раскрыла подробности о своем первом твердотельном накопителе с поддержкой PCIe 5.0. Модель называется PM1743. Она предназначена для оснащения серверов в Центрах обработки данных.

Технологическую основу нового высокоскоростного SSD-накопителя составляет флеш-технология TLC V6 NAND. Ее номинальный ресурс составляет 1 DWPD (Disk Write per Day) - количество гарантированных перезаписей всего объема накопителя в день за весь гарантированный период срока жизненного цикла накопителя. Такой ресурс позволяет ежедневно проводить полную перезапись массивов данных объемом 1-2 Тбайт в зависимости от емкости накопителя без риска деградации накопителя.

SSD-накопитель Samsung PM1743 для ЦОДов с пропускной способностью до 15,7 Гбайт/с


Новое устройство оснащено одним слотом PCIe 5.0 x4 или двумя (сдвоенными) слотами PCIe 5.0 2x2 при потребляемой мощности до 40 Вт.

Samsung PM1743 использует новый стандарт EDSHH (Enterprise & Data Center SSD Form Factor) E3.S, специально разработанный для применения флеш-памяти NAND шестого поколения в Центрах обработки данных. Он предусматривает установку накопителей в составе 14 однопортовых или 22 двухпортовых интерфейсов. В результате можно обеспечить максимальную (теоретическую) пропускную способность на уровне около 16 Гбайт/с. С учетом накладных расходов эффективная скорость передачи данных составляет около 14 Гбайт/с.

SSD-накопитель Samsung PM1743 для ЦОДов с пропускной способностью до 15,7 Гбайт/с


Ожидается, что новый накопитель официально будет анонсирован во втором квартале 2022 года одновременно с выпуском новых процессоров Intel следующего поколения Sapphire Rapids-SP, которые будут предоставлять поддержку новым стандартам PCIe 5.0, CXL и DDR5.

SSD-накопитель Samsung PM1743 для ЦОДов с пропускной способностью до 15,7 Гбайт/с


Поддержка PCIe 5.0 появится также у настольных процессоров Alder Lake-S, но они еще не умеют полную поддержку на уровне материнской платы. В этом случае будет доступен только один слот x16 (для графического процессора) или один слот x8 (для графического процессора) и два слота x4 (для твердотельных накопителей) с поддержкой PCIe 5.0.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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