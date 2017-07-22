Samsung раскрыла подробности о своем первом твердотельном накопителе с поддержкой PCIe 5.0. Модель называется PM1743. Она предназначена для оснащения серверов в Центрах обработки данных.
Технологическую основу нового высокоскоростного SSD-накопителя составляет флеш-технология TLC V6 NAND. Ее номинальный ресурс составляет 1 DWPD (Disk Write per Day) - количество гарантированных перезаписей всего объема накопителя в день за весь гарантированный период срока жизненного цикла накопителя. Такой ресурс позволяет ежедневно проводить полную перезапись массивов данных объемом 1-2 Тбайт в зависимости от емкости накопителя без риска деградации накопителя.
Новое устройство оснащено одним слотом PCIe 5.0 x4 или двумя (сдвоенными) слотами PCIe 5.0 2x2 при потребляемой мощности до 40 Вт.
Samsung PM1743 использует новый стандарт EDSHH (Enterprise & Data Center SSD Form Factor) E3.S, специально разработанный для применения флеш-памяти NAND шестого поколения в Центрах обработки данных. Он предусматривает установку накопителей в составе 14 однопортовых или 22 двухпортовых интерфейсов. В результате можно обеспечить максимальную (теоретическую) пропускную способность на уровне около 16 Гбайт/с. С учетом накладных расходов эффективная скорость передачи данных составляет около 14 Гбайт/с.
Ожидается, что новый накопитель официально будет анонсирован во втором квартале 2022 года одновременно с выпуском новых процессоров Intel следующего поколения Sapphire Rapids-SP, которые будут предоставлять поддержку новым стандартам PCIe 5.0, CXL и DDR5.
Поддержка PCIe 5.0 появится также у настольных процессоров Alder Lake-S, но они еще не умеют полную поддержку на уровне материнской платы. В этом случае будет доступен только один слот x16 (для графического процессора) или один слот x8 (для графического процессора) и два слота x4 (для твердотельных накопителей) с поддержкой PCIe 5.0.