Известный аналитик и эксперт по Apple Минг-Чи Куо выпустил аналитическую записку, в которой заявил, что Apple готовится к началу массового выпуска обновленных моделей 14- и 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro, оснащенный mini-LED дисплеями. Их запуск в массовое производство намечено на третий квартал этого года.
Ранее с аналогичными заявлениями выступали и другие издания. Например, индийское издание DigiTimes сообщало, что новые MacBook Pro появятся уже в третьем квартале. Поскольку этот период достаточно растянут по времени, между июлем и сентябрем, то DigiTimes называли наиболее вероятной датой запуска сентябрь вместе с анонсом новых моделей iPhone.
Со своей стороны Куо отметил, что несмотря на то, что запуск в производство может начаться в третьем квартале, Apple может решить провести отдельное мероприятие с анонсом этих ноутбуков, совместив его с анонсом настольным моделей Mac. Такое мероприятие может состояться поздней, в октябре или ноябре. Вариант, что Apple решит совместить анонсы новых моделей MacBook Pro с выпуском новых моделей iPhone и Apple Watch, Куо считает маловероятным.
В то же время известно, что производство mini-LED дисплеев до сих пор ограничено в объемах. В такой ситуации Apple может провести анонс новых моделей MacBook Pro, но сами поставки начать поздней, через несколько недель, как это произошло в апреле с 12,9-дюймовым iPad Pro - первым устройством Apple, где компания применила технологию mini-LED.