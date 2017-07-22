Китайская компания ZTE готовится выпустить на европейский рынок новую модель смартфона под названием ZTE Blade V30. По всей видимости, это должно произойти совсем скоро. Об этом говорит публикация известного поставщика слухов о ZTE Судханшу Амбхоре, который выложил рендеры будущего смартфона и поделился его характеристиками.
Дизайн передней части традиционен для ZTE. Инженерам компании, похоже, нравится делать большой экран с узкими рамками, размещая в центре его верхней части небольшое круглое отверстие под селфи-камеру, в данном случае, на 16 мегапикселей. Такое решение инженеры ZTE считают оптимальным.
На правой грани смартфона расположена качелька для регулирования громкости и кнопка питания. Последняя совмещена с функцией сканера отпечатков пальцев.
На задней панели находится большой «островок» - отдельный модуль для четырех камер. Первую скрипку в нем играет 64-мегапиксельная основная камера. Есть также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и пара 2-мегапиксельных камер.
Дисплей имеет диагональ 6,67 дюйма и разрешение Full HD+ (1080x2400 пикселей). Под капотом Blade V30 размещается чипсет Unisoc T618. Питание осуществляется от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 18 Вт через USB-C. Приятно также отметить, что не забыт аудиоразъем 3,5 мм. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 11.
Как показано на рендерах, новую модель планируют выпустить в черном и градиентно-синем цветах. Габаритные размеры ZTE Blade V30 - 165,8x77,8x8,9 мм, вес - 193 грамма.
По слухам, ZTE Blade V30 будет поставляться с 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти. Его цена - 236 долларов (17 600 рублей).
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