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Планшет Apple iPad Mini 6 появится осенью с серьезным редизайном

12 июля 2021, 13:12




Марк Гурман, обозреватель Bloomberg, опубликовал материал в своей традиционной информационной рубрике Power On. Он утверждает, что Apple собирается обновить версию планшета iPad Mini, показав замену уже осенью этого года. Марк Гурман высказал предположение, что новая версия iPad Mini 6 будет показана вместе с анонсом следующего поколения настольных Apple iMac.

Планшет Apple iPad Mini 6 появится осенью с серьезным редизайном


Ожидается, что новый планшет iPad Mini будет серьезно отличаться от предшественника по своему дизайну. Прежде всего это проявится в более тонких лицевых обводах, которые серьезно изменят общее восприятие дизайна, заявляют эксперты.

По слухам, Apple собирается избавиться от большой и привычной кнопки «Home» («Домой»). Марк Гурман утверждает, что одно это уже способно стать «крайне значимым элементом редизайна, внесенным за прошедшие девять лет». Предстоящие изменения Гурман сравнивает с развитием концепции iPad Air.

Планшет Apple iPad Mini 6 появится осенью с серьезным редизайном


Интересно, что в сеть уже просочились первые изображения, относящиеся к новому устройству. Они указывают на то, что iPad Mini сохранит площадь экрана на прежнем уровне - разница составит всего 3 мм. По слухам, габаритные размеры iPad Mini будут равны 206,3x137,8x6,1 мм.

Появилась информация и о цветах его дизайна. По слухам, iPad Mini будет выпускаться в трех цветовых вариантах - серебристом, черном и золотом.

Еще одно изменение - переход с порта Lightning на порт USB-C. Touch ID останется на устройстве на месте кнопки питания.

Остается открытым вопрос выбора чипсета. По мнению экспертов, Apple постарается разделить продуктовые линейки на подгруппы, опираясь на их производительность. Поскольку сейчас профессиональный планшет iPad Pro работает на более производительном чипсете M1, новый iPad Mini будет выпускаться на прежнем процессоре A-серии.



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