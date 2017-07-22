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Таможенники Китая сообщают о росте контрабанды процессоров Intel Core из Гонконга

12 июля 2021, 14:53




Китайские таможенники сообщают о конфискации в общей сложности 304 процессоров Intel Core 10-го поколения за прошедшие две недели - водители-дальнобойщики пытались провести их через границу между Гонконгом и Макао.

Таможенники Китая сообщают о росте контрабанды процессоров Intel Core из Гонконга


Сначала под подозрение таможенников попал водитель, который проявлял нервозность и вел себя слишком подозрительно. В результате более тщательного досмотра на его теле были обнаружены несколько десятков привязанных пакетов с процессорами Core i7-10700 и i9-10900K 10-го поколения. Водитель пытался нелегально провести их из Гонконга в Макао.

Другой случай произошел на том же участке границы. У водителя, проявлявшего нервозность, были обнаружены 256 процессоров, привязанных к икрам и груди.

Таможенники Китая сообщают о росте контрабанды процессоров Intel Core из Гонконга


Две недели спустя аналогичная попытка контрабанды была пресечена на грузовике, где между сиденьями водителей было спрятано 52 процессора.

Всего за двухнедельную операцию по пресечению контрабанды процессоров Intel из Гонконга в Китай было изъято 304 единицы техники. Реальный масштаб контрабанды и скольким контрабандистам удалось незамеченными пересечь границу, неизвестно. Стоимость изъятых за две недели процессоров оценивается в 800 000 юаней (123 550 долларов США).

Таможенники Китая сообщают о росте контрабанды процессоров Intel Core из Гонконга


Причинами возросшей контрабанды называют пандемию и закрытые границы. Они привели к резкой нехватке компьютерного оборудования на производственных линиях Китая, использующих трансграничные поставки комплектующих.

Хотя граница между Макао и Гонконгом была официально открыта 1 июля, нормальное сообщение до сих пор возобновилось не на всех участках. Это заставляет китайские компании идти на крайние меры в решении своих логистических проблем, выбирая контрабанду.

Таможенники Китая сообщают о росте контрабанды процессоров Intel Core из Гонконга




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