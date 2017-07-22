Китайские таможенники сообщают о конфискации в общей сложности 304 процессоров Intel Core 10-го поколения за прошедшие две недели - водители-дальнобойщики пытались провести их через границу между Гонконгом и Макао.
Сначала под подозрение таможенников попал водитель, который проявлял нервозность и вел себя слишком подозрительно. В результате более тщательного досмотра на его теле были обнаружены несколько десятков привязанных пакетов с процессорами Core i7-10700 и i9-10900K 10-го поколения. Водитель пытался нелегально провести их из Гонконга в Макао.
Другой случай произошел на том же участке границы. У водителя, проявлявшего нервозность, были обнаружены 256 процессоров, привязанных к икрам и груди.
Две недели спустя аналогичная попытка контрабанды была пресечена на грузовике, где между сиденьями водителей было спрятано 52 процессора.
Всего за двухнедельную операцию по пресечению контрабанды процессоров Intel из Гонконга в Китай было изъято 304 единицы техники. Реальный масштаб контрабанды и скольким контрабандистам удалось незамеченными пересечь границу, неизвестно. Стоимость изъятых за две недели процессоров оценивается в 800 000 юаней (123 550 долларов США).
Причинами возросшей контрабанды называют пандемию и закрытые границы. Они привели к резкой нехватке компьютерного оборудования на производственных линиях Китая, использующих трансграничные поставки комплектующих.
Хотя граница между Макао и Гонконгом была официально открыта 1 июля, нормальное сообщение до сих пор возобновилось не на всех участках. Это заставляет китайские компании идти на крайние меры в решении своих логистических проблем, выбирая контрабанду.
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