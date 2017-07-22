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Summer Summit 2021: компания Cooler Master покажет самое лучшее в своей коллекции

12 июля 2021, 18:14




Компания Cooler Master объявила о проведении онлайн-ивента Summer Summit 2021 для демонстрации новых продуктов, проектов и услуг. Он будет проводиться в цифровом формате с помощью Zoom-подобного сервиса Gather Town и доступен по адресу https://summit.coolermaster.com/summer.

Из опубликованного анонса следует, что Cooler Master планирует выстроить реальное технологическое онлайн-шоу с помощью веселого интерактивного твиста. В ивенте смогут принять участие все, от профессионалов СМИ до представителей бизнеса.

Корпуса

В разделе «Корпуса» будут показаны четыре новых варианта расцветки на примере самого продаваемого корпуса - NR200P. Каждый цвет был выбран в результате голосования на Reddit, тем самым можно узнать, какие цвета популярны в этом сезоне. Выбор NR200P - это «Розовый фламинго», «Карибская бирюза», «Оранжевый закат» и «Фиолетовые ночи».

Summer Summit 2021

NR200P


Cooler Master собирается также показать новую линейку корпусов MAX. Они были оптимизированы с учетом многолетнего опыта в области охлаждения, энергоснабжения и проектирования. Готовые решения Cooler Master предназначены для энтузиастов ПК, помогая добиться максимальной производительности.

В шоу примет участие первая итерация NR200P MAX. Их демонстрация призвана показать беспрецедентный опыт сборки SFF. Можно будет узнать множество различных деталей, в том числе, что в вертикальных кабелях длиной 200 и 300 мм используется высококачественный пластик для его повышенной гибкости и прочности.

Summer Summit 2021


Охлаждение

В разделе «Системы охлаждения» Cooler Master собирается впервые представить новый вентилятор Hyper H6 / H6DT ARGB. Производитель отмечает его инновационную технологию Xtra Dimensional Heat Pipe Contact (XDHC). Она обеспечивает полный контакт с процессором через шесть тепловых трубок, помогающих эффективно рассеивать тепло.

Summer Summit 2021


Среди других новинок - модель MasterLiquid ML240P / ML360P Flux с двухкамерным насосом.

Третий примечательный экспонат - серия блоков Mobius. Эти продукты отличаются новой конструкцией кольцевых лопастей (RBD). Благодаря соединению между лопастями вентилятора, удается сформировать усиленный и прочный каркас, устраняющий вибрацию.

Блоки питания

В разделе «Блоки питания» будут показаны модели серии XG Platinum, сертифицированные по уровню 80 PLUS Platinum. Устройства предлагают полностью модульную кабельную разводку, 135-миллиметровый вентилятор и режим Smart Thermal Control для бесшумной работы. Они отвечают рекомендациям Intel ATX 12V версии 2.53.

Другая модель в экспозиции - XG Plus Platinum. Она предлагает, помимо перечисленных функций, мониторинг производительности, управление функциями и ARGB.

Cooler Master отмечает также блоки питания M1600 / M2000 Platinum, созданные для тех, кому нужна чистая, высокоэффективная мощность.

Summer Summit 2021


Периферия

В разделе «Периферия» можно лучше всего разобраться с тем новаторским духом и эстетикой классических игровых мышей, которые предлагает Cooler Master.

Summer Summit 2021


Производитель выделяет мыши MM730 и MM731 и обращает внимание на их функции профессионального уровня, которые позволяют действовать молниеносно. Это требует применения надежных ножек из ПТФЭ, гибридной беспроводной связи 2,4 ГГц / Bluetooth, регулируемого оптического датчика с разрешением 19 000 dpi и оптических микропереключателей.

Summer Summit 2021


Еще одно уникальное решение - беспроводная механическая клавиатура CK721. Ее отличают элегантный вид, малый форм-фактор, гибридная беспроводная технология, а также алюминиевый корпус с пескоструйной обработкой.

Summer Summit 2021


Наконец, полноразмерные игровые клавиатуры CK351 и CK352. Они обеспечивают надежное управление, пылезащиту и водонепроницаемость с ультрасовременными оптическими переключателями, рассчитанными на более 100 млн нажатий клавиш.

CMIO

Игровые кресла, представленные в разделе CMIO, были разработаны Cooler Master в тесном сотрудничестве с D-Box. Они оснащаются первым в мире тактильным движком, оптимизированным для использования в кресле «Work & Play» и работающим на базе библиотеки игр и фильмов D-Box.

Summer Summit 2021


Модели Motion 1 позволяют насладиться 4D Cinema и игровым процессом. Модели Hybrid 1 призваны преодолеть разрыв между профессиональными геймерами и создателями контента, а Hybrid 1 сочетает в себе преимущества комфортных офисных кресел с поддерживающими гоночными сиденьями.

Новые плоские игровые мониторы GM27-FQS, GM27-CFX, GM32-FQ от Cooler Master обеспечивают выдающуюся производительность для работы и развлечений.

Так, монитор GM27-FQS может похвастаться панелью IPS с частотой обновления 165 МГц и временем отклика 1 мс, которая работает плавно в экстремальных условиях. Модель GM27-FQX работает с частотой 240 Гц и временем отклика 1 мс.

Summer Summit 2021


CMIX

Многоцелевая рабочая станция с полной иммерсией Orb X представлена в разделе CMIX. Она представляет собой элегантный, полузакрытый рабочий стол, который помещен в полностью автоматизированный купол шаттла с электроприводом для обеспечения максимальной конфиденциальности.

Summer Summit 2021


Модель предоставляет визуальные и звуковые возможности для полного погружения. Orb X поддерживает до трех 27-дюймовых мониторов, а динамики объемного звука размещаются непосредственно в рабочей станции, что создает реалистичную и точную звуковую сцену даже без наушников.

Продукты для стриминга

В разделе «Продукты для стриминга» представлен универсальный микшер прямых трансляций StreamEnjin. Он позволяет редактировать и переключать входы для беспрепятственной трансляции контента. Простая компоновка кнопок упрощает переключение и микширование, а универсальное приложение для iPad дает возможность редактировать наложения. StreamEnjin разработан в портативном форм-факторе с ручкой-подставкой, чтобы брать его и вести трансляции из любого места, где вы пожелаете.



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