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Microsoft приобретает разработчика средств безопасности RiskIQ за 500 млн долларов

12 июля 2021, 18:43




Агентство Bloomberg сообщает, что Microsoft объявила о намерении приобрести калифорнийскую компанию по кибербезопасности RiskIQ. Эта фирма занимается разработкой облачного программного обеспечения, предназначенного для решения задач безопасности и предоставляющего свои функции как услугу для организаций.

Microsoft приобретает разработчика средств безопасности RiskIQ за 500 млн долларов


Назначение облачной разработки RiskIQ состоит в оказании помощи клиентам в обнаружении фишинга, мошенничества, вредоносных программ и других угроз сетевой безопасности. Применяемые компанией дашборды предоставляет актуальную и действенную аналитику, которая помогает защитить поверхности атаки организации.

Microsoft приобретает разработчика средств безопасности RiskIQ за 500 млн долларов


Текущий список клиентов RiskIQ весьма широк. Он охватывает такие компании, как Facebook, BMW, Box, American Express и ряд других ведущих организаций по всему миру.

По слухам, размер сделки оценивается в 500 млн долларов, причем вся сумма будет выплачена Microsoft наличными.

Развитие стартапа RiskIQ поддерживалось рядом известных инвестиционных фондов. Среди них значатся Summit Partners, Battery Ventures, Georgian Partners, MassMutual Ventures и National Grid Partners.

Microsoft приобретает разработчика средств безопасности RiskIQ за 500 млн долларов


SaaS-платформа безопасности RiskIQ использует глобальный граф Internet Intelligence, который отображает миллиарды взаимосвязей между интернет-компонентами, принадлежащими каждой организации, бизнесу и злоумышленнику.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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