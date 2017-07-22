Агентство Bloomberg сообщает, что Microsoft объявила о намерении приобрести калифорнийскую компанию по кибербезопасности RiskIQ. Эта фирма занимается разработкой облачного программного обеспечения, предназначенного для решения задач безопасности и предоставляющего свои функции как услугу для организаций.
Назначение облачной разработки RiskIQ состоит в оказании помощи клиентам в обнаружении фишинга, мошенничества, вредоносных программ и других угроз сетевой безопасности. Применяемые компанией дашборды предоставляет актуальную и действенную аналитику, которая помогает защитить поверхности атаки организации.
Текущий список клиентов RiskIQ весьма широк. Он охватывает такие компании, как Facebook, BMW, Box, American Express и ряд других ведущих организаций по всему миру.
По слухам, размер сделки оценивается в 500 млн долларов, причем вся сумма будет выплачена Microsoft наличными.
Развитие стартапа RiskIQ поддерживалось рядом известных инвестиционных фондов. Среди них значатся Summit Partners, Battery Ventures, Georgian Partners, MassMutual Ventures и National Grid Partners.
SaaS-платформа безопасности RiskIQ использует глобальный граф Internet Intelligence, который отображает миллиарды взаимосвязей между интернет-компонентами, принадлежащими каждой организации, бизнесу и злоумышленнику.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".