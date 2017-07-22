В сети появились рендеры первого в истории Realme ноутбука, о выпуске которого компания объявила месяц назад во время проведения своего ивента в Европе. Одновременно было объявлено также о выпуске первого в истории Realme планшета, но его рендеры пока не обнародованы.
Анонс месячной давности был ограничен только оглашением названий новых моделей и показом их прототипа. Все остальное осталось в тайне.
Выбор названий оказался ожидаемым: Realme Book для первого ноутбука и Realme Pad для первого планшета. Однако вид прототипа оставил больше вопросов, чем дал ответов. Многие решили запастись терпением и дождаться рендеров. Теперь они появились.
Прототип Realme Book, показанный месяц назад
Судя по рендерам, дизайн Realme Book во многом напоминает Apple MacBook. На рендерах виден дисплей с узкими рамками. Кнопка питания расположена справа, на ее поверхности размещен сканер отпечатков пальцев - все в стиле Apple.
Рендеры Realme Book
У ноутбука есть два порта USB Type-C, расположенные слева. На корпусе также видны один порт USB Type-A и один 3,5 мм аудиоразъем.
Виден также большой трекпад. Другие элементы - корпус, общие очертания, стиль ноутбука - все выдержано в духе Apple MacBook.
По слухам, размер дисплея равен 14 дюймам. Он имеет разрешение Full HD. Габаритные размеры ноутбука - 307x229x16 мм. Аппаратная начинка - процессор Intel Core i5 11-го поколения. Другие характеристики не называются.
По слухам, модель появится в продаже в августе 2021 года.
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