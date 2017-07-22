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Thermaltake представила кулеры ToughLiquid Ultra с технологией ToughFan Turbo

13 июля 2021, 10:22




Тайваньская компания Thermaltake представила новую линейку моноблочных процессорных кулеров с замкнутым контуром жидкостного охлаждения ToughLiquid Ultra. Модели оснащены вентиляторами ToughFan Turbo. В новой линейке предусмотрены два варианта комплектации, которые определяются по размеру используемого радиатора - 240x120 мм и 360x120 мм.

Thermaltake представила кулеры ToughLiquid Ultra с технологией ToughFan Turbo


Как отмечает производитель, яркой отличительной особенностью новых продуктов является использование высокоскоростного насосного блока, работающего на высоких оборотных скоростях, доходящих до 3200 об/мин.

Другой примечательной особенностью является наличие цветного ЖК-дисплея, размещенного на блоке охлаждения. На нем отображается диаграмма достигнутой эффективности, наблюдая которую, можно осуществлять мониторинг процесса работы кулера. Выводимые характеристики могут быть перенастроены с учетом пожеланий пользователя.

Thermaltake представила кулеры ToughLiquid Ultra с технологией ToughFan Turbo Thermaltake представила кулеры ToughLiquid Ultra с технологией ToughFan Turbo


Применяемые в системе вентиляторы ToughFan Turbo вращаются со скоростью до 2500 об/мин. Каждый из них способен создавать воздушный поток производительностью до 2 куб.м/мин при статическом давлении до 2 атм. Уровень создаваемого шума не превышает 28,1 дБА.

Thermaltake представила кулеры ToughLiquid Ultra с технологией ToughFan Turbo


Кулер совместим со следующими типами процессорных сокетов: LGA2066, LGA1200, LGA115x и AM4.

Thermaltake представила кулеры ToughLiquid Ultra с технологией ToughFan Turbo


Цена новых кулеров не раскрыта.




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