Тайваньская компания Thermaltake представила новую линейку моноблочных процессорных кулеров с замкнутым контуром жидкостного охлаждения ToughLiquid Ultra. Модели оснащены вентиляторами ToughFan Turbo. В новой линейке предусмотрены два варианта комплектации, которые определяются по размеру используемого радиатора - 240x120 мм и 360x120 мм.
Как отмечает производитель, яркой отличительной особенностью новых продуктов является использование высокоскоростного насосного блока, работающего на высоких оборотных скоростях, доходящих до 3200 об/мин.
Другой примечательной особенностью является наличие цветного ЖК-дисплея, размещенного на блоке охлаждения. На нем отображается диаграмма достигнутой эффективности, наблюдая которую, можно осуществлять мониторинг процесса работы кулера. Выводимые характеристики могут быть перенастроены с учетом пожеланий пользователя.
Применяемые в системе вентиляторы ToughFan Turbo вращаются со скоростью до 2500 об/мин. Каждый из них способен создавать воздушный поток производительностью до 2 куб.м/мин при статическом давлении до 2 атм. Уровень создаваемого шума не превышает 28,1 дБА.
Кулер совместим со следующими типами процессорных сокетов: LGA2066, LGA1200, LGA115x и AM4.