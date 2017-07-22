Как уже стало известно, новое поколение гибридных планшетов Microsoft Surface Pro X, которые смогут работать под управлением Windows 11, будут оснащаться новым чипсетом с маркировкой Microsoft. Ожидается, этот новый чип появится в результате плодотворного сотрудничества Microsoft, которая вложит свой опыт программной поддержки, и компании Qualcomm, доля которой будет состоять в аппаратной реализации нового продукта.
Судя по слухам, новая SoC отличается высоким соотношением производительности на Вт электроэнергии. По оценкам экспертов, его мощность позволит на равных соперничать с Apple M1.
Вклад Microsoft в создание нового процессора состоит в реализации технологии эмуляции микроинструкций x86-64. Значительная часть этой поддержки уже интегрирована в Windows 11, что позволяет беспрепятственно запускать приложения x86-64. Аппаратная поддержка со стороны операционной системы реализована во многом похоже на работу подсистемы WOW64, которая позволяет запускать 32-битные приложения Windows на всех 64-битных версиях этой ОС.
Новый чипсет получит название Microsoft SQ2. Он будет насчитывать 8 процессорных ядер, предоставляя 8 потоков обработки команд, а также модуль графической поддержки iGPU. Интегрированная графика SoC будет отвечать минимальным требованиям на поддержку пользовательского интерфейса Windows 11. Арсенала средств графической поддержки окажется достаточно, чтобы обеспечить приемлемую производительность при просмотре веб-страниц и видео в высоком разрешении.
Процессор чипсета будет работать на тактовой частоте до 3,15 ГГц и получит развитую систему поддержки памяти, которая предусматривает использование 3-уровневого кеша и модулей LPDDR5.
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