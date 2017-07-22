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SecretLab представила эргономичные кресла TITAN Evo коллекции 2022 года

13 июля 2021, 15:01




Компания Secretlab, являющаяся на сегодняшний день, пожалуй, самым известным брендом, выпускающим эргономичные игровые кресла, объявила о выпуске новой серии - кресел TITAN Evo коллекции 2022 года.

SecretLab представила эргономичные кресла TITAN Evo коллекции 2022 года


Модельный ряд серии TITAN Evo 2022 представлен в трех размерах: S, R и XL. Кресла TITAN Evo наименьшего размера S подходят для людей ростом от 150 до 169 см и весом менее 90 кг. Модели TITAN Evo среднего размера R предназначены для людей с ростом от 170 до 189 см и весом менее 100 кг. Наконец, крупные модели TITAN Evo XL размера XL рассчитаны людей с ростом 181-205 см и весом 80-180 кг.

Отличие моделей размера S и R состоит в использовании укороченной системы гидравлики и наличии оптимизированного основания, которое при любой посадке обеспечивает удобное размещение ног на полу.

В обивке кресел линейки 2020 года использовалась кожа Secretlab PRIME 2.0 PU. Этот материал был разработан в сотрудничестве с сингапурским агентством по науке, технологиям и исследованиям (A*STAR).

SecretLab представила эргономичные кресла TITAN Evo коллекции 2022 года


В новой коллекции 2022 года используется гибридный кожезаменитель NEO. Его верхний слой пропитан особой «смолой», которая воссоздает вид и ощущение кожи премиального качества. Базовый слой материала выполнен из полиуретана и усилен трехмерной плетенной структурой из ультратонких волокон. Она обеспечивает дополнительную прочность, увеличивает сопротивление на изгиб и истирание. По оценкам производителя, переход на новый материал обеспечил рост его прочности в 12 раз по сравнению с обычным кожезаменителем из полиуретана.

SecretLab представила эргономичные кресла TITAN Evo коллекции 2022 года


Поклонники ткани SoftWeave, которая применялась в прежних моделях игровых стульев Secretlab, теперь смогут попробовать новую ткань SoftWave Plus. В ней используются вплетения из высокопрочных волокон, с помощью которых создаются текстурированные микродетали. Они придают креслам уникальный внешний вид. По оценкам, новая «пряжа» в 3,5 раза прочней, чем у предшественника. Она обеспечивает повышенную прочность для шовных соединений. По словам Secretlab, этот материал делает кресла «более мягкими, воздухопроницаемыми и долговечными».

SecretLab представила эргономичные кресла TITAN Evo коллекции 2022 года


При проектировании обводов дизайна стульев принималась во внимание возможность естественного движения тела при сидении на игровом стуле. Для обеспечения более естественного положения для ног допускается даже легкое откидывание назад.

SecretLab представила эргономичные кресла TITAN Evo коллекции 2022 года


Кресла TITAN прежних коллекций имели встроенную поясничную опору с двухсторонней регулировкой. В новой линейке 2022 года проведена модернизация стойки до возможности четырехстороннего регулирования. Применяется также система блокирующих шарниров, которая адаптируется под индивидуальную кривизну позвоночника.




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