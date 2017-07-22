Новый смартфон Google Pixel 5a 5G будет построен на чипсете Snapdragon 750G. Пока это только слухи, но под ними уже есть веские основания. Они отражают, что на рынке наметился переход в пользу использования новых чипсетов с поддержкой сетей 5G.
Предшественниками Google Pixel 5a 5G выступают два смартфона - Google Pixel 4a 4G и Pixel 4a 5G, выпущенные в прошлом году. Сначала появилась модель для 4G - это произошло в августе. Она была оснащена 8-ядерным чипсетом Snapdragon 730G (два ядра на 2,2 ГГц + шесть ядер на 1,8 ГГц) с графическим процессором Adreno 618.
Чуть позднее, в сентябре, появилась модель для сетей 5G, получившая название Google Pixel 5a 5G. Она построена на 7 нм чипсете Snapdragon 765G с одним ядром Cortex-A76 на 2,4 ГГц, одним ядром Cortex-A76 на 2,2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 на 1,8 ГГц. Для обработки графики используется ускоритель Adreno 620.
Установленный в модели для 5G-сетей чипсет до сих пор пользуется популярностью среди производителей. Это подталкивало экспертов к предположениям, что следующая модель Google Pixel 5a 5G будет работать на том же чипсете.
Мнение о выборе Snapdragon 765G сохранялось до недавнего времени. Но теперь, согласно индийскому источнику (блог Trak), для смартфона Pixel 5a 5G намечена замена: взамен Snapdragon 765G там появится чипсет Snapdragon 750G.
Одной из возможных причин, повлиявших на выбор нового чипсета - переход на новые модели чипов с поддержкой 5G. В них внесен ряд улучшений, хотя в целом они не сильно отличаются по производительности от своих предшественников. Наращивание трафика 5G заставляет производителей применять чипы с более высокой оптимизацией операций. связанных с обработкой 5G.
В Snapdragon 750G имеется два ядра Cortex-A77, работающих с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на частоте 1,8 ГГц. Этот чипсет выстроен на базе более старого 8 нм техпроцесса. Для сравнения для выпуска Snapdragon 765G используются 7 нм нормы.
Хорошо видно, что Snapdragon 750G использует более крупный процессорный блок. Благодаря оптимизации, он имеет преимущество перед Snapdragon 765G. Остальные характеристики телефона остаются почти без изменений.
По слухам, смартфон комплектуется 6 Гбайт оперативной памяти, для основной памяти (128 Гбайт) применяется хранилище более быстрого типа UFS 3.1 (по сравнению с UFS 2.1 у предшественника).
Новый выбор позволит экономить на размере аккумулятора. Теперь емкость батареи составляет 3840 мАч. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт. Размер OLED-дисплея останется прежним - 6,2 дюйма.
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