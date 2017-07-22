РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Слухи: Google Pixel 5a 5G будет построен на чипсете Snapdragon 750G

13 июля 2021, 15:39




Новый смартфон Google Pixel 5a 5G будет построен на чипсете Snapdragon 750G. Пока это только слухи, но под ними уже есть веские основания. Они отражают, что на рынке наметился переход в пользу использования новых чипсетов с поддержкой сетей 5G.

Предшественниками Google Pixel 5a 5G выступают два смартфона - Google Pixel 4a 4G и Pixel 4a 5G, выпущенные в прошлом году. Сначала появилась модель для 4G - это произошло в августе. Она была оснащена 8-ядерным чипсетом Snapdragon 730G (два ядра на 2,2 ГГц + шесть ядер на 1,8 ГГц) с графическим процессором Adreno 618.

Чуть позднее, в сентябре, появилась модель для сетей 5G, получившая название Google Pixel 5a 5G. Она построена на 7 нм чипсете Snapdragon 765G с одним ядром Cortex-A76 на 2,4 ГГц, одним ядром Cortex-A76 на 2,2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 на 1,8 ГГц. Для обработки графики используется ускоритель Adreno 620.

Слухи: Google Pixel 5a 5G повысит производительность за счет перехода на чипсет Snapdragon 750G


Установленный в модели для 5G-сетей чипсет до сих пор пользуется популярностью среди производителей. Это подталкивало экспертов к предположениям, что следующая модель Google Pixel 5a 5G будет работать на том же чипсете.

Мнение о выборе Snapdragon 765G сохранялось до недавнего времени. Но теперь, согласно индийскому источнику (блог Trak), для смартфона Pixel 5a 5G намечена замена: взамен Snapdragon 765G там появится чипсет Snapdragon 750G.

Одной из возможных причин, повлиявших на выбор нового чипсета - переход на новые модели чипов с поддержкой 5G. В них внесен ряд улучшений, хотя в целом они не сильно отличаются по производительности от своих предшественников. Наращивание трафика 5G заставляет производителей применять чипы с более высокой оптимизацией операций. связанных с обработкой 5G.

В Snapdragon 750G имеется два ядра Cortex-A77, работающих с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 на частоте 1,8 ГГц. Этот чипсет выстроен на базе более старого 8 нм техпроцесса. Для сравнения для выпуска Snapdragon 765G используются 7 нм нормы.

Слухи: Google Pixel 5a 5G повысит производительность за счет перехода на чипсет Snapdragon 750G


Хорошо видно, что Snapdragon 750G использует более крупный процессорный блок. Благодаря оптимизации, он имеет преимущество перед Snapdragon 765G. Остальные характеристики телефона остаются почти без изменений.

По слухам, смартфон комплектуется 6 Гбайт оперативной памяти, для основной памяти (128 Гбайт) применяется хранилище более быстрого типа UFS 3.1 (по сравнению с UFS 2.1 у предшественника).

Новый выбор позволит экономить на размере аккумулятора. Теперь емкость батареи составляет 3840 мАч. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 20 Вт. Размер OLED-дисплея останется прежним - 6,2 дюйма.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Улучшенный чипсет Dimensity 1200-AI отстает от флагманских моделей в ИИ-тестах
  • MediaTek позволит вендорам потребительских устройств перенастраивать чипсеты
  • Qualcomm представила новый флагманский чипсет Snapdragon 888 Plus 5G
  • Vivo заинтересовалась чипсетом Samsung Exynos 2200 с AMD RDNA2 на борту
  • Новая чип Samsung с AMD-графикой RDNA2 появится в июле

    • следующая новость
    Sharp/NEC представил профессиональные проекторы серии ME для бизнеса

    предыдущая новость
    SecretLab представила эргономичные кресла TITAN Evo коллекции 2022 года

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор Wondershare MobileTrans: удобное приложение для передачи данных со смартфона на смартфон Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший блок питания Главные новости за неделю Лучшие летние подарки c BCDKey Лучший компьютерный корпус Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 июля, 2021

    Sharp/NEC представил профессиональные проекторы серии ME для бизнеса

    Слухи: Google Pixel 5a 5G будет построен на чипсете Snapdragon 750G

    SecretLab представила эргономичные кресла TITAN Evo коллекции 2022 года

    Планшет Surface Pro X будет работать под Windows 11 на ARM-чипсете Microsoft SQ2

    Thermaltake представила кулеры ToughLiquid Ultra с цветным дисплеем

    12 июля, 2021

    14-дюймовый ноутбук Realme Book сильно похож на Apple MacBook

    Microsoft приобретает разработчика средств безопасности RiskIQ за 500 млн долларов

    Summer Summit 2021: компания Cooler Master покажет самое лучшее в своей коллекции

    Таможенники Китая сообщают о росте контрабанды процессоров Intel Core из Гонконга

    Планшет Apple iPad Mini 6 появится осенью с серьезным редизайном

    6,67-дюймовый смартфон ZTE Blade V30 скоро появится в Европе

    EA SPORTS представила FIFA 22 с технологией HyperMotion нового поколения

    9 июля, 2021

    Мин-Чи Куо: 14- и 16-дюймовые MacBook Pro появятся в 3 кв. 2021 года

    Анонс Samsung PM1743: новый SSD для ЦОДов с пропускной способностью до 15,7 Гбайт/с

    Три новых планшета Xiaomi Mi Pad 5 появятся уже в августе

    PrintNightmare: Microsoft отрицает реальную угрозу от найденной хакерами лазейки

    Qualcomm выпустила смартфон с 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем и чипсетом Snapdragon 888

    В Китае началась массовая распродажа поддержанных видеокарт GeForce RTX 3060

    Слухи: Samsung собирается возродить линейку Galaxy Note через складные смартфоны Flex Note

    8 июля, 2021

    После перехода на Windows 11 будет только 10 дней для возврата

    ССЫЛКИ