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Sharp/NEC представил профессиональные проекторы серии ME для бизнеса

13 июля 2021, 17:43




Компания Sharp NEC Display Solutions Europe представила новые модели профессиональных проекторов для бизнеса серии ME - NEC ME403U и NEC ME383W. Новые модели серии предназначены для небольших конференц-залов и учебных классов. Они выделяются своими высокими графическими характеристиками, производительностью и надежностью.

Отмечаются компактность и в то же время высокая мощность анонсированных проекторов. Они имеют встроенные динамики мощностью 16 Вт, интерфейс HDMI и поддерживают перспективные технологии обработки видеосигнала 4K с частотой 30 Гц. В проекторах используются долговечные лампы с ресурсом до 20 000 ч непрерывной работы.

Sharp/NEC представил новые профессиональные проекторы серии ME для бизнеса


Обладая лампой с таким длительным сроком службы, новое поколение проекторов серии ME предоставляет более качественную проекцию классических презентаций в классных комнатах и малых залах заседаний. Их эксплуатационные расходы снижены до минимума, что обеспечивает удобство при эксплуатации.

Применяемая оптика обеспечивает 1,7- (NEC ME383W) и 1,6-кратное (NEC ME403W) увеличение, позволяя гибко управлять картинкой даже при потолочном креплении.

Проекторы обладают усовершенствованными беспроводными возможностями подключения, благодаря встроенной функции MultiPresenter. Это позволяет нескольким пользователям подключаться к проектору и показывать свой контент без необходимости подключения по кабелю.

Sharp/NEC представил новые профессиональные проекторы серии ME для бизнеса

Sharp/NEC представил новые профессиональные проекторы серии ME для бизнеса


Модель NEC ME383W использует проекционную технологию 3LCD, позволяющую получать максимальное входное разрешение (аналоговое) - 1280х800 пикселей (WXGA) (3840х2160@30 Гц - цифровое). Максимальная яркость модели достигает 3800 люмен (ANSI). Максимальный размер проекции - 762х300 см, минимальный размер - 76х30 см.

Sharp/NEC представил новые профессиональные проекторы серии ME для бизнеса

Sharp/NEC представил новые профессиональные проекторы серии ME для бизнеса


Модель NEC ME403W также выстроена на базе проекционной технологии 3LCD, что позволяет получать максимальное входное разрешение (аналоговое) - 1920х1200 пикселей (WUXGA) (3840х2160@30 Гц - цифровое). Максимальная яркость модели достигает 4000 люмен (ANSI). Максимальный размер проекции - 762х300 см, минимальный размер - 76х30 см.

Sharp/NEC представил новые профессиональные проекторы серии ME для бизнеса


Цены на новые проекторы в России не называются.



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