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Samsung поставит камеры и датчики для автомобиля Tesla Cybertruck на сумму 436 млн долларов

13 июля 2021, 22:44




Samsung заключила сделку с компанией Tesla на сумму 436 млн долларов на поставку новых фотосенсоров, которые будут использоваться для построения новой системы беззеркального обзора для автомобиля Tesla Cybertruck. По слухам, Samsung также намерена поставлять Tesla новые светодиодные фары PixCell и датчики ISOCELL Auto 4AC.

Samsung поставит камеры и датчики для автомобиля Tesla Cybertruck на сумму 436 млн долларов


В прошлом Samsung уже имела опыт поставок оборудования для Tesla. В частности, электромобили Tesla оснащались аккумуляторами Samsung.

Tesla Cybertruck представляет собой электромобиль-пикап в стиле киберпанк. Концепция автомобиля закладывалось в 2012/2013 годах, основные работы над его разработкой велись с 2014 г. В конце 2017 г. были определены основные габариты автомобиля, в конце 2017 году началась выкатка прототипов Tesla Semi и Tesla Roadster.

В 2018 году концепция Tesla Cybertruck была существенно переработана. Инженеры компании пришли к двум альтернативными вариантам. Первая концепция предусматривала использование в качестве основы автомобиль Mercedes-Benz Sprinter с добавлением к нему электрической трансмиссии, батарей и электроники - их производством собиралась заняться Tesla. Вторая концепция предусматривала создание оригинального пикапа Tesla. Был еще третий прототип автомобиля-фургона, но от дальнейшей разработки этой концепции компания отказалась.

В 2019 году был показан основной прототип Tesla Cybertruck, который был выбран для выпуска компанией Tesla. Его грузоподъемность составила около 1,6 т. В зависимости от модели, дальность поездки Tesla Cybertruck на одном заряде оценивалась в 500 км.

Помимо поставок сенсоров для новой системы беззеркального обзора автомобиля Tesla Cybertruck, Samsung также собирается поставлять Tesla недавно анонсированный датчик изображения ISOCELL Auto 4AC, который был создан и оптимизирован специально для применения вместе с автомобильными приложениями.

Samsung поставит камеры и датчики для автомобиля Tesla Cybertruck на сумму 436 млн долларов


Новый датчик ISOCELL Auto 4AC будет оснащен фирменной технологией CornerPixel. Речь идет об особой структуре расположения пикселей, которая позволяет расширить динамический диапазон съемки изображений, обеспечить более безопасное вождение и уменьшить мерцание при светодиодном освещении. Датчики будут изготавливаться размером 1/3,7 дюйма.

Новая технология изготовления датчиков предусматривает использование совмещенных пикселей двух типов. К первому типу будут относиться 1,2 млн пикселей размером 3,0 мкм, которые будут отвечать за снятие изображения при слабом освещении. Ко второму типу будут относиться пиксели размера 1 мкм, которые будут применяться для работы при обычном и ярком освещении.



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