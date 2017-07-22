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Наушники Amazfit PowerBuds Pro обеспечивают активное шумоподавление до 40 дБ

14 июля 2021, 10:31




Компания Amazfit продолжает свое восхождение на рынке беспроводных наушников, выпустив новую модель PowerBuds Pro с системой активного шумоподавления (ANC), функцией мониторинга состояния здоровья и многими другими полезными дополнениями. Она является развитием предшественника - модели PowerBuds, выпущенной в прошлом году и понравившейся поклонникам встроенным датчиком сердечного ритма.

Наушники Amazfit PowerBuds Pro обеспечивает активное шумоподавление до 40 дБ


Конструкционно модель PowerBuds Pro напоминает Apple AirPods Pro и снабжена мягкими силиконовыми подушечками, удерживающими наушники в ушах. Модель способна отслеживать уровень воспринимаемой громкости передаваемого аудиоконтента, контролируя его в режиме реального времени и предлагая рекомендации по уменьшению громкости.

PowerBuds Pro поддерживают многосценарное активное шумоподавление в диапазоне до 40 дБ. Реализована гибридная модель цифрового адаптивного шумоподавления и технология пассивной звукоизоляции. Применяется шумоподавление в том числе и при телефонных вызовах, в в работе механизма участвуют сразу три микрофона: с их помощью осуществляется полный контроль над прохождением звука с учетом окружающего фона.

Наушники Amazfit PowerBuds Pro обеспечивает активное шумоподавление до 40 дБ


Новая модель оснащена также расширенным набором функций для мониторинга здоровья. Это, прежде всего, внутриканальный датчик сердечного ритма PPG, который помогает отслеживать частоту сердечных сокращений во время тренировок. Другой специальный датчик способен контролировать положение шейного отдела позвоночника и напоминает о сохранении правильной осанки, если она не соответствует требованиям эргономики.

Наушники Amazfit PowerBuds Pro обеспечивает активное шумоподавление до 40 дБ


Модель PowerBuds Pro поддерживает Bluetooth 5.0 LE, имеет сертификат защиты от пыли и воды IP55. Время автономной работы составляет до 30 часов.

Amazfit PowerBuds Pro стоит 149,99 долларов (11 100 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор беспроводных наушников JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC. Наушники JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC относятся к числу достаточно бюджетных беспроводных решений. Однако они предлагают вполне качественный звук, достойную автономность и хорошую эргономику. Старшая модель, помимо этого, может похвастаться активным «шумодавом» и возможностью проводного подключения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор беспроводных наушников JBL TUNE 510BT и TUNE 660NC".

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