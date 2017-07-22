Еще одна новинка с анонса китайской компании Amazfit - новая модель умных часов GTR 2 LTE с поддержкой 4G (LTE).
Прототипом для этой новинки выступает стандартная модель Amazfit GTR 2, выпущенная в сентябре 2020 года. Помимо используемого микрофона и трех магнитных суперлинейных динамиков, обслуживающих вызовы в автономном режиме через подключение по Bluetooth, новая версия LTE предоставляет поддержку также eSIM и прямых звонков с этого аппарата. Теперь часы можно использовать в качестве автономного устройства для совершения и приема голосовых вызовов.
Умные часы Amazfit GTR 2 LTE имеют 1,39-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 454x454 пикселей и плотностью 326 PPI. Поверхность циферблата устойчива к царапинам благодаря использованию алмазоподобного углеродного покрытия.
Интерфейс допускает подключение устройств на базе Android и iOS и предлагает более чем 50 различных циферблатов на выбор.
Среди доступных датчиков выделяют сенсор сердечного ритма и средства мониторинга уровня кислорода в крови (SpO2). Новая модель, как и предшественник, поддерживает GPS, предоставляет более 90 спортивных режимов.
Спецификация на стандартную модель GTR 2 2020 года выпуска
Amazfit GTR 2 LTE имеет 3 Гбайт основной памяти, которая позволяет автономно хранить музыкальные файлы и воспроизводить их через встроенные динамики гаджета. Поддерживаются Bluetooth 5.0 LE и Wi-Fi (2,4 ГГц). Аккумулятор имеет емкость 471 мАч.
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