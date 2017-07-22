Популярный блогер Digital Chat Station, которые публикует свои сливы инсайдерских данных через китайский веб-сайт микроблогов Weibo, поделился информацией о планах по выпуску устройств, оснащенных топовым чипсетом Snapdragon 780G.
Интерес к Qualcomm Snapdragon 780G вызван тем, что это топовый чипсет для телефонов среднего класса. Он пришел на смену популярным моделям Snapdragon 765G/768G и использует 5-нм техпроцесс. Чипсет оснащен восемью ядрами: одно ядро Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц, три ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,2 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1,9 ГГц. Для обработки графики используется графический процессор Adreno 642.
Как заявил китайский блогер, запуск новых устройств на базе Snapdragon 780G в ближайшем будущем не ожидается. Это связано с ограниченным предложением новых SoC со стороны производителя. Блогер также добавил, что проблема может оказаться очень серьезной. Она способна повлиять даже на производство смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, о выпуске которого было заявлено в марте во время анонса Snapdragon 780G.
При этом блогер отметил, что в настоящее время он ожидает выпуск серии новых смартфонов с чипом Snapdragon 778G - тоже новой модели, появившейся в мае. Ею собирались оснастить телефоны Quicksilver компании Realme, модели серии Honor 50 и другие.
Полученную информацию подтвердил Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas), директор по продуктам Xiaomi. Он заявил, что чипсет от Qualcomm находится в дефиците из-за ограниченных производственных мощностей. Тем не менее, он официально заявил, что модель Mi 11 Lite будет по-прежнему поставляться на рынок, поскольку Xiaomi смогла вовремя сделать необходимый запас SoC в объемах, которых достаточно для запланированного производства.
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