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Топовых чипсетов Snapdragon 780G не хватает для выпуска новых смартфонов

14 июля 2021, 13:04




Популярный блогер Digital Chat Station, которые публикует свои сливы инсайдерских данных через китайский веб-сайт микроблогов Weibo, поделился информацией о планах по выпуску устройств, оснащенных топовым чипсетом Snapdragon 780G.

Интерес к Qualcomm Snapdragon 780G вызван тем, что это топовый чипсет для телефонов среднего класса. Он пришел на смену популярным моделям Snapdragon 765G/768G и использует 5-нм техпроцесс. Чипсет оснащен восемью ядрами: одно ядро Cortex-A78 с тактовой частотой 2,4 ГГц, три ядра Cortex-A78 с тактовой частотой 2,2 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с тактовой частотой 1,9 ГГц. Для обработки графики используется графический процессор Adreno 642.

Топовых чипов Snapdragon 780G не хватает для выпуска новых смартфонов


Как заявил китайский блогер, запуск новых устройств на базе Snapdragon 780G в ближайшем будущем не ожидается. Это связано с ограниченным предложением новых SoC со стороны производителя. Блогер также добавил, что проблема может оказаться очень серьезной. Она способна повлиять даже на производство смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, о выпуске которого было заявлено в марте во время анонса Snapdragon 780G.

Топовых чипов Snapdragon 780G не хватает для выпуска новых смартфонов


При этом блогер отметил, что в настоящее время он ожидает выпуск серии новых смартфонов с чипом Snapdragon 778G - тоже новой модели, появившейся в мае. Ею собирались оснастить телефоны Quicksilver компании Realme, модели серии Honor 50 и другие.

Полученную информацию подтвердил Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas), директор по продуктам Xiaomi. Он заявил, что чипсет от Qualcomm находится в дефиците из-за ограниченных производственных мощностей. Тем не менее, он официально заявил, что модель Mi 11 Lite будет по-прежнему поставляться на рынок, поскольку Xiaomi смогла вовремя сделать необходимый запас SoC в объемах, которых достаточно для запланированного производства.



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