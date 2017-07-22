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Huami представила самый маленький в мире мобильный МРТ-сканер

14 июля 2021, 13:47




Еще одной новинкой прошедшее презентации Huami Future of Tech стала разработка китайской корпорации Zepp Health Corporation, известной на рынке своим брендом умных часов Amazfit - уникальный, компактный, мобильный МРТ-сканер профессионального уровня.

Как заявил разработчик, MRI Scanner станет самым маленьким в мире сканером МРТ. Традиционно такие устройства относятся к профессиональному медицинскому оборудованию.

Обычный сканер МРТ является крупным диагностическим аппаратом. Его отличают большие размеры. Под такой прибор обычно выделяется отдельное помещение. Такие аппараты нельзя перевозить из-за больших размеров и веса.

Huami разрабатывает самый компактный в мире, мобильный МРТ-сканер


Компания Huami, разработчик нового сканера, заявляет, что ее модель MRI Scanner станет первым в мире мобильным устройством этого типа. Со слов производителя, MRI Scanner получит высоту всего 1,5 метра. Устройство будет занимать площадь менее 2 м². Его вес составит менее 800 кг.

Для справки: самый легкий обычный МРТ-сканер весит около 6,8 т. Встречаются более тяжелые модели, которые весят уже до 37 тонн. Они занимают площадь до 35 м² и имеют высоту до 2,5 м.

Как отмечает Huami, для работы мобильного сканера МРТ не требуется специально экранированное помещение. Это снижает стоимость установки и позволяет применять его при среднем энергопотреблении не выше 1 кВт. Для сравнения, традиционные сканеры МРТ потребляют от 50 до 120 кВт.

Новый сканер MRI Scanner предоставляет высококачественные средства визуализации. По данным производителя, разница по соотношению сигнал/шум по сравнению с традиционными МРТ составляет около 300 к 1.

Сколько будет стоить новый сканер МРТ, не сообщается.



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