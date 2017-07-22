Компания RCNTEC выпустила крупное обновление своего облачного сервиса RPCM.CLOUD до версии 0.14.0, сделав его более удобным в применении и наделив рядом новых функций.
Сервис RPCM.CLOUD предназначен для сбора телеметрии и проведения удаленного мониторинга интеллектуальных модулей управления электропитанием RPCM Smart PDU. Он позволяет управлять инфраструктурой без задержек и дополнительных затрат на приобретение стороннего диагностического оборудования.
Среди новых функций отмечают появление долгожданной нотификации. Теперь пользователи смогут принимать оповещения о событиях на устройствах RPCM в Telegram. Новая система фильтрации событий отличается простой в настройке и высокой производительностью.
Подключение к любому новому устройству RPCM можно производить из панели управления в один клик.
Реализованы интерфейсные улучшения. Все значки в графиках стали маркироваться соответствующим цветом с учетом текущего состояния портов. Улучшена система переходов с графиков на конкретную розетку.
Как отмечает разработчик, пользователи RPCM Smart PDU впервые получили возможность мониторинга инфраструктуры электропитания в режиме реального времени прямо через мессенджер Telegram.
RPCM.CLOUD является бесплатным сервисом для всех пользователей интеллектуальных модулей управления электропитанием RPCM Smart PDU в течение всего срока действия гарантийной поддержки.
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