Накануне официального анонса новых моделей смартфонов серии Vivo S10, который ожидается в Китае уже завтра, стали известны характеристики одной из новинок - смартфона Vivo S10 Pro. Утечка появилась благодаря листингу китайского регулятора TENAA.
Согласно данным TENAA, модель Vivo S10 Pro (номер V2121A) имеет габаритные размеры 158,2x73,6 мм, толщина составляет всего 7,29 мм, вес - 173 гр. Его аккумулятор имеет емкость 3970 мАч. Согласно предыдущим утечкам, батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.
Vivo S10 Pro оснащен 6,44-дюймовым S-AMOLED дисплеем с разрешением FHD+. Селфи-камера «спрятана» в массивном вырезе, расположенном в центре дисплея. Ранее предполагалось, что селфи-камера будет размещаться в круглом отверстии в верхней части экрана, но сейчас дизайн изменился. Новый выбор под селфи - это, похоже, тренд.
Документация TENAA подтверждает, что в вырезе находится 44-мегапиксельная основная селфи-камера и 8-мегапиксельная дополнительная камера (скорее всего, широкоугольная). Сканер отпечатков пальцев интегрирован под поверхность экрана.
На задней панели S10 Pro размещается модуль камер квадратной формы. В его состав входит 108-мегапиксельная основная камера, второй объектив имеет разрешение 8 Мп, третий - 2 Мп. Здесь же находится светодиодная вспышка.
Устройство работает под управлением ОС Android 11.
В листинге TENAA также указывается аппаратная начинка смартфона. Она выстроена на базе чипсета Dimensity 1100 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,6 ГГц. Ожидается комплектация ОЗУ с вариантами ёмкости 6, 8 и 12 Гбайт. Основная память будет поставляться в размере 64, 128 и 256 Гбайт.
Среди листингов TENAA пока нет информации по второй модели Vivo S10. Предполагается, что ее отличием от Vivo S10 Pro станет установка трех камер на тыльной сторон с основной на 64 Мп. Селфи-камеры также будут выстроены в виде двойного блока, но разрешение их сенсоров окажется ниже, чем у Pro-версии.
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