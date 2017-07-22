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TENAA раскрыла информацию о Vivo S10 Pro до его официального анонса

14 июля 2021, 17:10




Накануне официального анонса новых моделей смартфонов серии Vivo S10, который ожидается в Китае уже завтра, стали известны характеристики одной из новинок - смартфона Vivo S10 Pro. Утечка появилась благодаря листингу китайского регулятора TENAA.

TENAA раскрыла информацию о смартфоне Vivo S10 Pro до его официального анонса


Согласно данным TENAA, модель Vivo S10 Pro (номер V2121A) имеет габаритные размеры 158,2x73,6 мм, толщина составляет всего 7,29 мм, вес - 173 гр. Его аккумулятор имеет емкость 3970 мАч. Согласно предыдущим утечкам, батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.

TENAA раскрыла информацию о смартфоне Vivo S10 Pro до его официального анонса


Vivo S10 Pro оснащен 6,44-дюймовым S-AMOLED дисплеем с разрешением FHD+. Селфи-камера «спрятана» в массивном вырезе, расположенном в центре дисплея. Ранее предполагалось, что селфи-камера будет размещаться в круглом отверстии в верхней части экрана, но сейчас дизайн изменился. Новый выбор под селфи - это, похоже, тренд.

TENAA раскрыла информацию о смартфоне Vivo S10 Pro до его официального анонса


Документация TENAA подтверждает, что в вырезе находится 44-мегапиксельная основная селфи-камера и 8-мегапиксельная дополнительная камера (скорее всего, широкоугольная). Сканер отпечатков пальцев интегрирован под поверхность экрана.

На задней панели S10 Pro размещается модуль камер квадратной формы. В его состав входит 108-мегапиксельная основная камера, второй объектив имеет разрешение 8 Мп, третий - 2 Мп. Здесь же находится светодиодная вспышка.

Устройство работает под управлением ОС Android 11.

В листинге TENAA также указывается аппаратная начинка смартфона. Она выстроена на базе чипсета Dimensity 1100 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,6 ГГц. Ожидается комплектация ОЗУ с вариантами ёмкости 6, 8 и 12 Гбайт. Основная память будет поставляться в размере 64, 128 и 256 Гбайт.

Среди листингов TENAA пока нет информации по второй модели Vivo S10. Предполагается, что ее отличием от Vivo S10 Pro станет установка трех камер на тыльной сторон с основной на 64 Мп. Селфи-камеры также будут выстроены в виде двойного блока, но разрешение их сенсоров окажется ниже, чем у Pro-версии.



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