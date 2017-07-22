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Процессоры AMD Zen 4 для настольных ПК будут иметь 16 ядер

14 июля 2021, 18:37




В сети распространились новые слухи, относящиеся к настольным 5-нм процессорам AMD Zen 4 Raphael. Эта модель должна прийти на смену 6-нм процессорам Ryzen 6000 Warhol с микроархитектурой Zen3+. Выпуск процессоров AMD Zen 4 Raphael ожидается в сентябре-октябре 2022 году.

Процессоры AMD Zen 4 для настольных ПК будут нести 16 ядер


Как утверждает источник, заслуживающий, по мнению экспертов, доверие, конфигурация AMD Zen 4 Raphael будет ограничены 16 ядрами, выстроенных из двух вычислительных блоков.



Эти слухи опровергают ранее ходившую информацию, что в составе новых процессоров будет насчитываться не два, а три вычислительных блока, что позволяло получить 24 процессорных ядра. Теперь такая «расширенная» конфигурация рассматривается как маловероятная.

Процессоры AMD Zen 4 для настольных ПК будут нести 16 ядер


Хотя, с учетом новых слухов, количество ядер не увеличивается, все еще нет полной информации о мощности будущих процессоров. До последнего времени их TDP оценивалась в 120 Вт. Теперь, согласно новым слухам, TDP можно ожидать роста до 170 Вт. Это будет отражать более высокую производительность, чем оценивалось ранее.

Процессоры AMD Zen 4 для настольных ПК будут нести 16 ядер


Известно также, что AMD Zen 4 Raphael будут поддерживать PCIe 5.0 и DDR5. Переход на новые процессоры потребует замены на новый сокет AM5 LGA1718.



Основным конкурентом для будущих процессоров AMD Zen 4 Raphael называют преемника Intel Alder Lake-S Raptor Lake, который может иметь на своем борту 24 ядра.

Процессоры AMD Zen 4 для настольных ПК будут нести 16 ядер




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